Denuncian que en el sur de Barcelona cortan la luz más de tres veces al día

Un calvario. Eso es lo que dicen vivir los habitantes de algunos sectores de la zona sur de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, quienes afirman que diariamente se les va la luz en más de tres oportunidades.

Hermes Marín, quien se identificó como líder y vocero de los afectados, detalló que algunas de las comunidades que sufren con este problema son La Ponderosa, Villas Olímpicas, Mesones y La Orquídea.

Acotó que a los vecinos de esas zonas se les dificulta la conservación de sus alimentos, así como los servicio de agua y telecomunicaciones.

Según dijo, la principal exigencia es que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) brinde soluciones inmediatas ante los cortes eléctricos "excesivos e injustificados".

Resaltó que la situación impacta de manera negativa la calidad de vida de todos, principalmente la de adultos mayores y niños.

"Actualmente nuestras comunidades padecen un régimen de interrupciones que supera la capacidad de resistencia de cualquier hogar o comercio. Son más de tres cortes diarios que dejan en evidencia la falta de planificación, porque son por lo menos dos más del que en teoría corresponde por el cronograma de racionamiento", expresó Marín.

De igual manera el vocero se quejó de que no hay previo aviso ni explicación técnica que argumente los apagones "extras", que suelen prolongarse alrededor de una hora.

Vecinos del sector La Ponderosa comentaron que por ejemplo el lunes 11 de mayo estuvieron sin servicio eléctrico por cinco horas en la tarde. Posteriormente se quedaron a oscuras tres veces más (por lapsos de una y dos horas) y así estuvieron hasta la madrugada del martes.

Exigencia

En nombre de los afectados, Hermes Marín exigió a las autoridades correspondientes una solución inmediata al problema, para además "detener el deterioro de los electrodomésticos".

"Solicitamos una reunión urgente con el personal técnico y gerencial de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Queremos conocer de primera mano la realidad de la infraestructura que surte a nuestras comunidades y el porqué de los desproporcionados cortes", insistió.

El vocero reiteró que no aceptarán continuar en la incertidumbre, por lo que quieren que los responsables de la situación le den la cara a los afectados.

Barcelona / Javier A. Guaipo