Denuncian que algunos transportistas incumplen la tarifa del pasaje en Barcelona

Ciudadanos de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, denunciaron este lunes que algunos transportistas, especialmente los que laboran en autobuses, incumplen la tarifa del pasaje que entró en vigencia con la Gaceta Oficial N° 43.114, de fecha 24 de abril de 2025.

Alegan que pese a que el traslado en este tipo de unidades fue acordado en Bs 25, siguiendo los lineamientos del decreto nacional, hay quienes exigen la cancelación de Bs 30.

"En la parada de El Viñedo, la que se encuentra en la Fuente Luminosa, te cobran 30 bolívares y no se trata de que no hay sencillo para dar el vuelto, porque así le pagues los Bs 25 exactos, te exigen los 30 bolívares. Lo peor del caso es que si te quejas, se molestan y quieren llevarte parado por no pagarles el pasaje como ellos quieren", expresó José Hurtado.

Intervención

Alejandra Medina, otra usuaria de esta ruta, compartió también esta queja y le hizo un llamado a las autoridades a que tomar cartas en el asunto.

"La primera vez pensé que era porque no tenían sencillo para darme Bs 5 de vuelto, pero después andaba con mi esposo y pagué Bs 50 por los dos y el colector me dijo que todavía faltaban Bs 10 porque el pasaje era a Bs 30. Me parece un abuso y deben ponerle un freno a esto, porque ya se están acostumbrando", destacó Medina.

Según Ana Lucía López, le ha tocado pagar más del pasaje oficial, en algunas unidades que cubren la ruta por las avenidas vía Alterna e Intercomunal.

Ante esta situación, los usuarios les hicieron un llamado a las autoridades competentes para que exijan la colocación del tarifario y el respeto a lo establecido en la gaceta.

Barcelona / Elisa Gómez