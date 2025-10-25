Denuncian presuntas irregulares en el Complejo Educativo Andrés Bello de El Guamo

Un grupo de padres y representantes del Complejo Educativo Andrés Bello, ubicado en la población de El Guamo, parroquia Guanape del municipio Manuel Ezequiel Bruzual del estado Anzoátegui, denunció presuntas irregularidades en la institución, por lo que piden atención de las autoridades para que tomen cartas en el asunto.

Hace una semana un grupo de padres se acercó hasta las oficinas de El Tiempo en Puerto La Cruz para exponer su denuncia y el equipo reporteril realizó una visita a la comunidad de la zona oeste del estado para atender al llamado.

Según Betzi Serrano, quien tiene a su hijo en tercer año, desde la llegada de una nueva directora en el periodo escolar 2024-2025 se desarrolla un ambiente laboral alejado de la armonía, afectando no sólo a los trabajadores, sino también a los estudiantes.

"Mi persona tuvo que ir al Ministerio de Educación porque ya había pisado el CDCE (Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa) y había ido cinco veces a la Zona Educativa buscando solución. Qué pasa, que ahorita no tenemos profesor de matemáticas, física, química e inglés. En el tiempo que yo llevé el informe, ellos me notificaron que iban a meter la jubilación si el liceo no se acomodaba, pero viendo que no, terminaron el año escolar 2024-2025 y salieron jubilados".

De acuerdo a Serrano, después de esto no hubo nueva incorporación de educadores. Aseguró que tras la intervención de una representante del CDCE , lo que hicieron fue asignarle estas materias a los profesores ya existentes, pero alega que no están especializados para asumirlas.

Serrano también indicó que no se promueve la realización de asambleas de padres y representantes; y que tampoco se ha podido actualizar las vocerías del Consejo Educativo.

Llamado

"Mi llamado de atención es para mejorar o solventar la problemática que se está presentando en el Complejo Educativo Andrés Bello. A raíz de la entrada de una nueva directora con poca gerencia, ha habido mucha problemática en nuestra institución. Qué queremos, queremos un cambio de directivo, que sepa gerenciar o que por lo menos nos dé respuesta a lo que se está presentando en la institución", expresó Claudia Henríquez, madre de una escolar de cuarto grado.

Así como el resto de los padres, dijo que hay mucho déficit de personal (profesores y maestros), que es el tema que más les preocupa.

"De verdad es un descontento que tenemos muchos de los representantes. Ha habido mucha migración escolar por parte de este problema que se está presentando", mencionó Henríquez, quien en el año escolar anterior se vio en la necesidad de sacar a dos de sus hijas que cursaban primero y quinto año e inscribirlas fuera de la comunidad, en Clarines.

Henríquez mostró su preocupación, porque no quiere que terminen cerrando la institución si sigue bajando la matrícula.

"No queremos perder nuestro recurso para la comunidad, que con mucho esfuerzo se logró. De verdad necesitamos que nos ayuden, que nos escuchen y nos presten atención, porque los niños son los principales afectados", aseveró Henríquez.

Marlenis Ibarra, madre de una estudiante de quinto grado, también se sumó para solicitar que mejore el ambiente escolar.

"Solicito cambio de directora porque desde que inició el año escolar 2024-2025 ha habido muchas fallas, necesitamos maestros y ella no nos ha dado una solución", declaró.

Similar petición hizo la representante Elizabeth Sánchez, ante la falta de soluciones.

"Hemos tenido más bien déficit de profesores, de alumnos, de personal obrero. Necesitamos que nos solucionen este problema que está viviendo el plantel, porque a raíz de eso hemos retirado a nuestros niños a otras instituciones aledañas a nuestra comunidad. Entonces queremos el beneficio para los niños, para nuestros alumnos que en verdad necesitan profesores aptos para que den esas materias", enfatizó Sánchez.

De acuerdo a los padres y representantes, al inicio del año escolar 2024-2025 la matrícula total era de 223 estudiantes, entre la escuela y el liceo. Sin embargo, aseguran que actualmente bajó a 161, porque han sido cambiados.

El Tiempo coloca a la disposición sus canales informativos para conocer la versión de la directiva del plantel, puesto que durante la visita a la comunidad no fue posible.

Bruzual / Elisa Gómez