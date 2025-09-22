Denuncian pésimo estado de la escuela de Punta Arenas en Cruz Salmerón Acosta

Padres y representantes de los niños que estudian en la escuela Andrés Eloy Blanco de Punta Arenas en el municipio Cruz Salmerón Acosta de Sucre, decidieron denunciar colectivamente la situación del plantel, que se encuentra en muy mal estado.

Los afectados enviaron un video a medios locales, en el cual detallan los problemas que presenta la infraestructura, que comienzan desde el portón del lugar.

Entre las muchas fallas está el calamitoso estado del techo, paredes con corrosión, falta de dotación de mobiliario, entre otros.

Los denunciantes mostraron un salón mojado, debido a una pequeña lluvia que cayó el fin de semana.

"El temor es cuando llueve, los niños no pueden estar en los salones, hace brisa y el techo está deteriorado", dijeron.

Parado

Explicaron que hay un proyecto de rehabilitación a cargo de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede) pero los dejaron a la espera de los materiales para los trabajos de remozamiento de la estructura.

Pidieron a la gobernadora Jhoanna Carrillo que tome acciones, porque están cansados del mal estado de la escuela y no pueden hacer pasar a sus hijos y representados por otro año escolar de carencias. Sobre todo, precisaron, están cansados del abandono gubernamental, que no hagan nada.

En el plantel hay una matrícula de 145 estudiantes, para quienes reclaman u proceso educativo de calidad y en un ambiente apto.

Sucre/ Corresponsalía