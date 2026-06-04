Falta de una oficina del IVSS en Carúpano dificulta solución de problemas con pensiones y otros beneficios

La ausencia de una oficina para el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, se ha convertido en una causa permanente de problemas para adultos mayores, trabajadores e incluso empresas, cuando se trata de realizar procesos que permitan solucionar problemas.

Este martes, uno de los días que funciona el espacio que le dieron a los trabajadores del organismo en el ambulatorio Juan Otaola, unos 20 adultos mayores buscaban respuesta y solución al hecho de que aparecen como difuntos en los bancos por donde cobran la pensión.

Jesús Moya, uno de los afectados, señaló que acudió con los recaudos que le pidieron en línea para solventar el problema, pero los funcionarios del IVSS no se los pudieron recibir, porque no los pueden mandar a Cumaná y enviarlos a la sede central en Caracas cuesta 100 dólares en valija, costo que debe ser cancelado por el ciudadano que realiza el tramite.

Explicó que desde principio de año se multiplicaron este tipo de casos, pero la jefa de oficina dijo no tener solución, porque no cuentan ni con una computadora en línea, con lo cual no haría falta mandar papeles a ningún lado.

Travesía

La sede ha sido mudada en dos ocasiones, de la casa donde estaban alquilados y fueron desalojados hasta la actual en un pasillo de un centro de salud, sin contar con la breve pasantía por el edificio Fundabermúdez, donde compartían espacios con otros dos organismos.

Moya explicó que es la segunda vez que aparece como difunto en el sistema, pero pese a la amabilidad con que los tratan, la falta de una oficina dificulta la solución de procesos, que con una computadora en línea se solucionaría al momento.

Dijo que la situación preocupa, porque no están cobrando las pensiones, pero teme que la situación se extienda al bono de guerra.

Moya hizo una petición a las autoridades locales para que tomen en cuenta el problema, sobre todo ahora que se habla de dignificar a los adultos mayores, que son los más perjudicados con la situación. “Que le consigan una oficina a esta gente para que puedan laborar”.

Sucre / Yumelys Díaz