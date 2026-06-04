Carlos Milano y Sergio Mijares dividieron honores en los dos primeros partidos de las finales de conferencia de Chile

Universidad de Concepción (UDEC) del pivote mirandino Carlos Milano y Leones de Quilpué de su coterráneo Sergio Mijares dividieron honores en los primeros dos duelos de la final de la Conferencia Centro de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB Chile).

Los felinos, actuales monarcas del circuito austral, dieron la sorpresa en el primer desafío celebrado en la Casa del Deporte de Concepción, con victoria de 92-88, mientras que El Campanil emparejó las cosas tras imponerse 89-78 en el segundo careo.

El tercer duelo de la serie se disputará este miércoles en el gimnasio del Colegio Los Leones, en Quilpué, Valparaíso.

Rendimiento criollo

En el primer duelo, Mijares jugó 2:55 minutos sin hacerse presente en la planilla de estadísticas, mientras que Milano figuró con dos puntos y dos rebotes.

En el segundo choque, Milano no jugó, en tanto que Mijares se hizo notar con un punto y una asistencia.

La final de la Conferencia Sur entre Español de Osorno y Atlético Puerto Varas también marcha igualada a una victoria por bando.

Santiago / León Aguilar