Denuncian intimidación contra periodista Jesús Gutiérrez en El Helicoide

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que el periodista Jesús Gutiérrez Andúz fue intimidado la noche del 27 de marzo mientras realizaba una transmisión en vivo en las inmediaciones de El Helicoide, en Caracas.

De acuerdo con la organización, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se acercaron al lugar donde el comunicador se encontraba junto a familiares de presos políticos. Sin interrumpir la transmisión, los uniformados, al parecer, comenzaron a solicitar datos personales del periodista.

El SNTP indicó que Gutiérrez ha mantenido cobertura constante sobre la situación de los familiares de detenidos en distintos centros del país, lo que ha implicado su presencia frecuente en este tipo de actividades.

La organización gremial rechazó lo ocurrido y calificó el hecho como un acto de intimidación no solo contra el periodista, sino contra el ejercicio del periodismo en general.

Finalmente, el sindicato reiteró su llamado a respetar el trabajo de los comunicadores y a garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la labor informativa en Venezuela.

Caracas / Redacción web