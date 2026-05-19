Denuncian deterioro de postes de alumbrado público en Santa Ana

El coordinador municipal de la Causa R en el municipio Santa Ana, del estado Anzoátegui, Erick Sarmiento, denunció el estado de deterioro de los postes de alumbrado público en varios sectores de la población y advirtió que son un riesgo para la comunidad.

El dirigente indicó que las estructuras verticales de encuentran corroídas en las bases y, en algunos casos, sólo se sostienen por las guayas, lo que -a su juicio- pone en peligro a quienes se desplazan por diferentes zonas de esa localidad.

"Este problema no es nuevo. Los postes llevan mucho tiempo deteriorándose y es muy preocupante que puedan caer y causar daños a cualquier persona. Algunos sostienen bancos de transformadores y están en sectores como Los Algarrobos, Santiago Mariño, Macondo; y también en el cruce de la calle Tamanaico con calle Monagas (adyacente a la Unidad Educativa Eduardo Delfín Méndez), entre otros", precisó.

Sarmiento agregó que los riesgos para la colectividad son mayores en esta época debido a la llegada de las lluvias y los fuertes vientos, por lo que exhortó a las autoridades municipales, a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), y a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a aunar esfuerzos para sustituir las estructuras de alumbrado público.

"Es importante que atiendan esa situación lo antes posible. El gobierno municipal junto con Pdvsa Refinación Oriente que está aquí en Santa Ana y Corpoelec podrían realizar un trabajo mancomunado para solucionar el problema", expresó.

Santa Ana / Danela Luces