Denuncian deterioro de cancha múltiple en el municipio Santa Ana

Unos 300 deportistas de Santa Ana, en la zona centro de Anzoátegui, están afectados por las pésimas condiciones de la cancha múltiple Domingo Torres, ubicada en la calle El Cementerio de esa población, pues desde hace al menos dos años las instalaciones no están aptas para la práctica de las diferentes disciplinas debido a su notable deterioro.

Daños en el cercado y en el techo, baños fuera de servicio, y principalmente fallas en el sistema eléctrico, son parte de los problemas que reportan dirigentes deportivos de la jurisdicción, quienes prefirieron mantener sus nombres en el anonimato, y exhortaron a las autoridades municipales a iniciar las labores de recuperación de esa cancha que fue el escenario de campeonatos de fútbol sala durante bastante tiempo.

"Esa cancha tiene más de 20 años construída y allí se practicaba voleibol, básquet y más que todo fútbol sala, pero en los dos últimos años las condiciones han empeorado y es un riesgo jugar allí. Aquí hay más de diez equipos de fútbol sala entre niños y adultos que no pueden jugar. Desde el año pasado se aprobó un proyecto para recuperarla y según lo que informaron desde la alcaldía por redes sociales ya tienen el material para empezar, pero no se ha visto nada todavía", expresó uno de los dirigentes deportivos que hace vida en Santa Ana.

El cercado y el techo están en malas condiciones Los baños están fuera de servicio Uno de los problemas es el sistema eléctrico Las instalaciones están abandonadas y los deportistas y dirigentes piden su recuperación

Según dijo, tanto los entrenadores como los atletas tienen temor porque en el lugar hay claras señales de riesgo con el sistema eléctrico. "Hay cables que están cubiertos con bolsas negras y pueden hacer contacto con estructuras metálicas. Eso es muy delicado y peligroso para todos", advirtió.

Dijo que en varias oportunidades han solicitado a las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Freddy Fernández, que se agilicen las labores para hacer las reparaciones correspondientes, pero no han recibido respuesta.

"Es lamentable porque la idea de los dirigentes deportivos es seguir apoyando a estos niños y jóvenes que quieren practicar fútbol sala, pero en esas condiciones de la cancha es imposible. No se puede practicar y mucho menos organizar torneos", comentó.

Santa Ana / Danela Luces