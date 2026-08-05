Cinco personas fueron detenidas durante procedimiento por presunta invasión de terreno en Cumaná

Funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre (Iapes) detuvieron a cinco personas durante un procedimiento realizado en el sector Guarapiche de Cumaná, por su presunta vinculación con los delitos de ocupación ilegal de terreno, ultraje a funcionario público e incitación al odio.

El operativo se llevó a cabo luego de que las autoridades recibieran una denuncia sobre la presunta ocupación de un terreno ubicado en la avenida Andrés Eloy Blanco, del municipio Sucre, en la intersección con la prolongación de la avenida Rotaria.

Procedimiento derivó en las detenciones

Según la versión oficial, al lugar acudieron funcionarios policiales junto con representantes de organismos municipales para atender la situación.

El reporte señala que la comisión sostuvo un diálogo con las personas que permanecían en el terreno, logrando que la mayoría abandonara el lugar de manera voluntaria. Sin embargo, un grupo de ciudadanos, presuntamente, reaccionó de forma agresiva contra los funcionarios, tanto verbal como físicamente, lo que dio origen a las aprehensiones.

Los detenidos fueron identificados como Eliezer José Rondón Ruiz, de 42 años; Enyer Moisés Rondón Salazar (18), Denny José Rondón Ruiz (43), Maribel de los Ángeles Castellar Salazar (41) y Deimaris del Valle Rondón Marcano (20). El reporte policial señala que uno de los detenidos posee registro policial.

Las investigaciones

Durante el procedimiento también participaron representantes de organismos gubernamentales, defensores de derechos humanos y funcionarios del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes brindaron atención a las personas presentes y promovieron mesas de trabajo con los propietarios del terreno.

Los cinco ciudadanos permanecen bajo custodia policial y serán puestos a la orden del Ministerio Público, organismo encargado de continuar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.

Cumaná / Lino Castañeda