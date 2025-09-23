Denuncian constantes fallas eléctricas en el circuito Peñón del Faro en Lechería

Habitantes de algunos conjuntos residenciales que forman parte del circuito Peñón del Faro, en Lechería, denuncian constantes fallas eléctricas que ponen en riesgo sus electrodomésticos.

Según indicaron, casi a diario se les va la luz hasta en dos oportunidades, habitualmente entre el mediodía y la tarde. Esto perjudica sobre todo a quienes habitan en lugares donde no hay planta eléctrica para mitigar las deficiencias del servicio.

Además señalaron que los cortes pueden durar alrededor de 30 minutos o hasta tres horas, lo que, sumado a la falta de información, les imposibilita saber si se trata de algún plan de administración de cargas ejecutado por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Dolor de cabeza

Por ejemplo Residencias Buganvillas, ubicada entre las calles Cajigal y Arismendi, es uno de los sitios donde se va la luz dos veces por día, a excepción de los fines de semana. Al menos así lo denunció Ángel Gutiérrez, uno de los afectados.

El señor añadió que, además de los cortes eléctricos, deben lidiar con bajones de voltaje frecuentes que pueden ocurrir incluso de madrugada. Según dijo, una irregularidad de este tipo provocó que se le quemara un aire acondicionado varios meses atrás.

Carmen Rondón, vecina del lugar, acotó que tanto ayer lunes 22 como este martes 23 de septiembre quedaron sin servicio en dos oportunidades. Detalló que el primer apagón fue de casi 40 minutos, mientras que el otro superó la hora y media.

Ambas personas insistieron en la falta de información para saber si son cortes programados. También pidieron a las autoridades competentes sincerarse con esta situación, que consideran un dolor de cabeza que les quita la paz.

Lechería / Javier A. Guaipo