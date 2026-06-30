Denuncian retención de siete camiones con ayuda humanitaria por parte de la GNB

La dirigencia estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunció, la noche del 29 de junio, que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) retuvieron siete camiones de carga que transportaban ayuda humanitaria desde el estado Bolívar hacia el campus universitario en Caracas.

Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV), informó a través de sus redes sociales que los vehículos —modelo 350— provenían de la Gran Sabana y tenían como destino el centro de acopio de la universidad para su posterior distribución a las regiones damnificadas.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los insumos y de los cargamentos.

De acuerdo con el representante estudiantil, la UCV mantiene un operativo de contingencia desde el pasado 25 de junio para canalizar de forma disciplinada las donaciones civiles. Sin embargo, los vehículos interceptados por los cuerpos de seguridad no llegaron a su destino.

Rechazo

Por su parte, Rosa Cucuniba, vicepresidenta de la FCU-UCV, cuestionó la acción militar en medio de la emergencia nacional que atraviesa el país tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5.