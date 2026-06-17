Delfines de Carúpano ocupó el tercer lugar en invitacional de natación

El Club Delfines de Carúpano, del municipio Bermúdez en Sucre, obtuvo el tercer lugar en el Invitacional de Natación, realizado en Maturín, estado Monagas.

Alexis Mata, entrenador del equipo, explicó que se trata de una destacada participación en la competencia, en la cual estuvieron presentes ocho equipos provenientes de Sucre y de la entidad anfitriona.

En total, 11 niños del equipo, realizaron una competencia impecable, pese a tratarse, en su mayoría, de pequeños que se inician en el mundo de las brazadas.

Nadadora destacada

Mata destacó la actuación de Anyeli González, de 9 años de edad, quien ocupó el primer lugar en su categoría y los pequeños Grecia Mata y Sebastián Monasterios, quienes quedaron segundos en sus competencias. Sobre Monasterios, destacó que interviene en la modalidad pecho y sorprendió con el tiempo que registró durante la justa.

“Lo importante es que todos hicieron un esfuerzo para lograr lo que nosotros queremos: que estén en la natación y que vayan creciendo en la disciplina”.

Anunció que para agosto se encuentran planificando la realización de un acuatlón en Playa Grande, en la zona costera, que se presta para desarrollar citas, en diferentes versiones, en las cuales combinarán natación y carreras.

Sucre / Yumelys Díaz