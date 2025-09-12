Delegados sindicales del estado Anzoátegui participan en taller sobre las normativas legales

Esta semana se dio inicio a un taller en Barcelona, con la participación de delegados sindicales, gracias a una alianza estratégica entre el sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) y la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) con el Colegio de Administradores.

A través de una nota de prensa se conoció que la formación, que se realiza en varias sesiones, está relacionada con las normativas legales establecidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública y su Reglamento.

El taller está dictado por el licenciado Urbano Salazar, delegado de Urepanz y Presidente del Colegio de Administradores del estado Anzoátegui.

"El contenido de estos talleres tiene como finalidad, entregar las herramientas legales y administrativas necesarias para que estos delegados sindicales puedan tener mayor capacidad de gestión y conocimiento legal y administrativo, para la defensa de nuestros hermanos de clase", reza parte de la nota de prensa.

Barcelona / Elisa Gómez