Delcy Rodríguez recibió al secretario de Interior de EE.UU. para hablar sobre sector minero

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles en Caracas al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, para abordar temas de interés en la cooperación energética y fortalecer el sector minero.

Burgum llegó al palacio presidencial de Miraflores para una reunión privada en la que también participa el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

La visita del funcionario estadounidense se da dos días después de que el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, señalara en una entrevista que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

La Cancillería venezolana indicó en su web que el secretario de Interior llegó para fortalecer "la alianza estratégica regional".

La embajada de Washington en Caracas indicó previamente en X que Burgum "establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras".

En la misma red social, el viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, indicó que Burgum está "acompañado de empresarios interesados en fortalecer el intercambio energético y minero" entre ambas naciones.

Caracas / EFE