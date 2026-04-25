Delcy Rodríguez recibió al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, con quien espera continuar el trabajo de normalización de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 y restablecidas en marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte del país norteamericano.

En la reunión se encontraban el canciller venezolano, Yván Gil; el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; el ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.

"Se apunta a una asociación productiva y estratégica a largo plazo y se trabaja en beneficio de ambos pueblos, así como en asuntos pendientes" en la relación entre el Gobierno de Rodríguez y el del presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió imágenes.

Con el recibimiento del diplomático y su equipo, Rodríguez "reafirma su deseo de establecer relaciones de cooperación, hermandad y desarrollo mutuo" con EE.UU., agregó VTV.

La reunión se celebró en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, donde previamente Rodríguez recibió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien anunció un plan para combatir las economías ilegales en la frontera común, con medidas conjuntas contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

En la cuenta en X de la embajada, Barrett dijo que conversó con Rodríguez "sobre la importancia de seguir implementando el plan de tres fases" (estabilización, recuperación y transición) para "obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos".

El diplomático informó el jueves que ya se encontraba en el país suramericano, donde sustituye a la diplomática Laura Dogu, nombrada a finales de enero para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.

En la cuenta en X de la embajada, Barrett aseguró que seguirá "implementando el plan de tres fases" de Trump.

Posteriormente, la mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, dijo en un acto oficialista que espera "poder continuar la agenda de trabajo" con EE.UU. e instó nuevamente a que la cooperación entre Caracas y Washington sea beneficiosa para ambos pueblos.

La líder chavista afirmó que si bien ha habido "adelantos y avances", aún "falta" trabajo por hacer para que no haya "una sola sanción" contra Venezuela.

Por su parte, la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró a EE.UU. su disposición a trabajar en conjunto por la transición democrática en el país suramericano, tras saludar la llegada de Barrett.

Luego de la captura de Maduro, Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió el poder y ha colaborado estrechamente con la Administración Trump en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y de la minería, entre otros aspectos.

Caracas / EFE