Delcy Rodríguez propone suspender acuerdos sobre gas con Trinidad y Tobago

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, anunció este lunes que propondrá a Nicolás Maduro que suspenda todos los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago, luego de la llegada a la isla de un destructor de la Armada estadounidense para llevar a cabo unos ejercicios militares, en medio del despliegue naval que Washington mantiene en aguas del Caribe y que Caracas rechaza como una "amenaza".

"Esta directiva, tanto su ministerio como su operador PDVSA, han decidido proponer al presidente Nicolás Maduro la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética entre Trinidad y Tobago y Venezuela, que fue suscrito en el año 2015, con una vigencia de 10 años, renovado automáticamente en febrero de este año por cinco años más", dijo Rodríguez en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al término de una reunión de la cartera de Estado.

La vicepresidenta indicó que el convenio en materia energética contempla el tratamiento de los yacimientos conjuntos de gas para el desarrollo de infraestructuras, así como la ejecución de proyectos en hidrocarburos.

"La nueva primera ministra de este país ha decidido plegarse a la agenda guerrerista de los Estados Unidos para agredir a un pueblo hermano del Caribe, para agredir a Venezuela, para agredir a Colombia, para agredir a Suramérica", añadió.

Rodríguez indicó que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha decidido creerse "los pajaritos preñados que le vendieron desde Estados Unidos, de que pueden invadir a Venezuela, tomar el gas, entregarlo".

Caracas / EFE