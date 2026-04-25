A dos meses de aprobada la Ley de Amnistía, las excarcelaciones por esta vía fueron frenadas mientras los liberados buscan adaptarse socialmente a pesar de las secuelas

A dos meses de ser sancionada la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática -el jueves 19 de febrero por parte de la Asamblea Nacional (AN)-, el proceso de liberación de presos políticos, por esta vía, llegó a su fin.

El anuncio lo hizo la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, la noche del jueves 23 de abril.

“Esta Ley de Amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados, o estaban excluidos expresamente en la Ley de Amnistía hay otros espacios donde se pueden canalizar. Hemos dicho que en el programa de convivencia democrática y paz hay un espacio para el abordaje de casos relacionados con la justicia”, subrayó.

La iniciativa que buscaba cumplir las expectativas de distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de defensa de Derechos Humanos que esperaban un comportamiento más inclusivo de parte del Ejecutivo encargado y el cese de otras acciones represivas, además de los familiares de los detenidos que desde hacía cuatro meses esperaban abrazar a sus seres queridos, no cumplió las expectativas.

El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, apuntó que de las 760 personas excarceladas luego del 8 de enero -hasta el momento- solamente 186 han recibido el beneficio de una amnistía real.

Hasta el 20 de abril, de acuerdo al Foro, aún se encuentran detenidas 473 personas en distintas cárceles del país.

Desgaste de familiares

Andreina Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), periodista y activista de derechos humanos, asegura, al igual que otras ONG, que en el país siguen encarceladas más 600 personas.

Mientras a las afueras de algunos centros de reclusión, como el Rodeo I en Miranda, permanecen decenas de familiares y amigos que realizan vigilias a la espera de la liberación de sus allegados.

El pasado sábado 18 de abril, madres y hermanas cumplieron 100 días realizando pernoctas a las afueras del centro penitenciario durmiendo en colchonetas y en carpas.

La lucha de Baduel ha estado dirigida a lograr la excarcelación de todos los presos, principalmente la de su hermano Josnars Baduel, detenido el 4 de mayo de 2020 por la supuesta participación en la llamada Operación Gedeón, un presunto intento de asesinato del para entonces mandatario Nicolás Maduro.

Según su hermana, Baduel, recluido en El Rodeo I, padece graves problemas de salud, entre ellos: múltiples hernias por golpizas, ligamentos de rodillas rotos, ligamento de un hombro por colgamiento, lesión en un testículo por descargas eléctricas, afección pulmonar por asfixias, además de cuatro operaciones que se requieren practicar.

Pero también se ha extendido el desgaste “físico, emocional” y económico de los familiares, por lo que el pasado sábado 21 de marzo se llevó a cabo una segunda colecta de en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas para recabar comida e insumos a fin de apoyar a todos aquellos que realizan vigilias a favor de los que aún permanecen detenidos.

La activista del Clippve aprovechó para exigir que sean escuchadas las víctimas venezolanas y que las libertades plenas e inmediatas no se limiten a la Ley de Amnistía.

Secuelas y torturas

“Soy yo tu hija papá. Mírame. Camina que no te va a pasar nada”, decía entre sollozos la hija y otros familiares de Oscar Castañeda, un expreso político que fue recibido en su hogar la noche del 1ero de febrero, hace más de un mes, cuando las expectativas sobre la liberación de todos los llamados detenidos de conciencia cobraba auge en el país.

Castañeda entraba en su casa en el estado Portuguesa, luego de permanecer detenido un año y nueve meses en la sede del Sebin en El Helicoide, en Caracas, acusado por haber hablado públicamente a favor de la líder opositora de Vente Venezuela (VV) María Corina Machado durante un acto proselitista el 27 de abril de 2024.

Ahora, Castañeda caminaba con dificultad y apenas reconocía a su familia después de ser excarcelado, según dejaron constancia los videos difundidos a través de distintas redes sociales.

Este era uno de las decenas de testimonios de personas que fueron beneficiadas en un primer momento tras el anuncio de amnistía hecho por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, el 8 de enero luego de que el día 3 fueran extraídos del país por fuerzas de EE.UU. el exgobernante Nicolás Maduro y su esposa.

Lo cierto es que a partir de estos primeros cuatro meses del año comenzaron a permear ante la opinión pública multitud de relatos detallados de personas aprehendidas por ser militantes o sospechosas de actuar a favor de la oposición en el país antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Eran relatos de torturas y tratos crueles que poco a poco se comenzaban a hacer visibles en el ámbito nacional, pero que, desde hacía años habían comenzado a ser documentados detalladamente por la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) establecida desde el 27 de septiembre de 2019 y cuya investigación se ha extendido, hasta el momento, hasta octubre de 2026.

La instancia advirtió que los organismos de seguridad dependientes del Estado habrían sometido a los presos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, en las que se incluía el uso de las bolsas plásticas para asfixiar, propinaron palizas, patadas, golpes de puño o con bates contra las personas detenidas, independientemente de su edad y género y el uso de electricidad.

También se habrían perpetrado actos de torturas o violencia sexual, desnudez forzada como amenazas de violación, y aplicación de electricidad en los genitales. En varios informes el organismo apuntó que “los tribunales ignoraron las denuncias por estos actos” al igual que el Poder Ciudadano.

Andreina Baduel indica que muchos de los excarcelados salen sufriendo secuelas físicas y psicológicas, dando a entender en algunos casos la magnitud de las agresiones.

“Debemos decir que muchos no se atreven a denunciarlo porque todavía tienen medidas restrictivas de libertad. Pero sí hay presos políticos que requieren atención médica inmediata porque eran colgados, porque eran asfixiados, porque los golpeaban para inducirlos a asumir culpabilidades que no tenían y la mayoría de ellos salen con un cuadro de tortura psicológica muy marcado sin contar los que viven la tortura física. Pero eso es un patrón. No hay ni un solo preso político que no haya sido víctima de este tipo de tratos crueles e inhumanos. Todos, en mayor o menor proporción, son torturados”, señaló Baduel a El Tiempo.

- ¿Cuáles son esas principales secuelas físicas y psicológicas que el Clippve ha logrado constatar?

-Los presos políticos salen padeciendo insomnio, con miedo a incorporarse a la sociedad, con terror a hablar, con terror a volver a la situación que vivieron físicamente. Tenemos presos políticos que incluso ameritan operaciones a consecuencias de los daños sufridos. Y más allá de esto, también quiero señalar que el preso político que no entra enfermo, sale enfermo. Por las condiciones de reclusión y por la falta de atención médica especializada.

Agrega Baduel que las mujeres en particular son víctimas de violencia psicológica, sexual e institucional. “Son una de las más golpeadas y vulneradas en las cárceles venezolanas”.

Subraya que aún en este momento de aparente reconciliación, los tratos crueles e inhumanos continúan.

“A pesar de los hechos del 3 de enero y a pesar de que en el Gobierno tienen ahora un discurso de reconciliación y de paz, las torturas persisten. Las condiciones persisten. En el Rodeo 1, que es donde está mi hermano, siguen estando en una celda de 2 metros x 2 metros en la que únicamente tienen una cama de cemento y una letrina. No tienen ni siquiera noción del tiempo. Tienen restricción de alimentación, de medicación, de hidratación. Depende incluso de cuándo y cómo ellos les suministren el agua".

Para la joven el “horror no ha terminado”.

“Desgraciadamente el terrorismo del Estado persiste, desgraciadamente las violaciones de derechos humanos es el pan nuestro de cada día y persiste también el silencio y la opacidad de las instituciones del Estado que están perfectamente en conocimiento de esta situación porque lo hemos denunciado no solo como colectivo, sino de manera individual de cada familiar de presos políticos que ha hecho conocer nuestra verdad.

- ¿Qué puede hacer la sociedad para ayudar a estas personas víctimas de tortura? Además de obviamente la ayuda profesional, ¿Es importante la toma de conciencia de la colectividad para ayudarlos a integrarse a la sociedad?

-Absolutamente. Yo creo que la sociedad en general, incluso me permito hacer un mensaje extensivo a la comunidad internacional, que se mantenga la solidaridad activa y alerta y vigilancia en torno a los presos políticos y sus familias porque esto no ha terminado, porque somos miles de familias las que seguimos viviendo este horror y creo que cada venezolano en el mundo puede llevar este mensaje y cada organización en el mundo tiene que saber que todavía somos cientos de víctimas que enfrentamos el terrorismo de Estado en Venezuela.

El Helicoide por dentro

No todos los presos liberados han permanecido callados por miedo.

Los meses también han servido para dar a conocer las condiciones de presidio, porque algunos de los detenidos, que ahora se reinsertan a la sociedad, han decidido “no guardar silencio”.

Para el periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero, las secuelas de su paso por El Helicoide, donde estuvo detenido desde abril de 2024 -el último de los cuatro procesos de encarcelamiento del que fue objeto-, vivió situaciones que forzaron al máximo su resistencia física y emocional, aunque al final con el convencimiento de que callar no era una opción.

Vivir bajo amenazas o intentar dormir en condiciones infrahumanas -aunque sin sufrir golpes, descargas eléctricas o condiciones de asfixia-, no exime de calificar su experiencia de tortura.

“En El Helicoide había más de 100 celdas, llegamos a estar en un momento más de 300 personas en el Helicoide. En un momento hubo tres “tigritos” que son celdas de confinamiento extremo de muy pequeñas dimensiones. Pero cuando a mediados de 2025 se realizaron una serie de traslados, algunas de estas celdas normales las convirtieron también en celdas de aislamiento, en ‘tigritos’”, relata Rojas a El Tiempo.

El periodista detalla las condiciones a las que fue confinado en aquellos sitios. “No había ninguna forma de iluminación, dormía en una tabla, entre ratas (…) Cuando me mandaron la primera vez a un tigrito en El Helicoide, fue en una celda de 2 metros x 2 metros".

Explica que luego de hacer una denuncia importante, que se filtró en los medios, llegó un “comisario en condiciones de ebriedad” que me levantó la mano e intentó golpearme. “En ese momento yo me le paro firme y le digo ‘soy periodista, soy defensor de derechos humanos, soy preso de conciencia declarado por Amnistía Internacional, no puede agredirme”.

“Se lo repetía y se lo repetía. Y luego tras golpear la pared, me lanza a ese tigrito que era de 2x2 metros con el piso de tierra en una tabla. Había una cañería de aguas negras abiertas por donde salían ratas”.

Rojas indicó que le tocó defecar en una bolsa plástica. “Te lo decían, amárrese los pantalones. Tú pides derechos humanos, agarra una bolsa y haga sus necesidades allí".

-¿Cuántas veces lo confinaron a un “tigrito”?

-Dos veces, la primera vez. Siempre había la amenaza. La del primer tigrito fueron 15 días en este primero que le mencioné y en el segundo fueron casi dos meses, en una de estas celdas que transformaron en tigrito totalmente aislado”.

El comunicador social y activista denunció que le retuvieron sus medicamentos y tuvo que “cortar una pequeña colchoneta que esta vez me dieron porque en la otra dormía en una tabla. Corté un pedazo de tela para poderme secar con el poco de agua que había allí para poder hacer esta vez mis necesidades y poderme bañar porque estuve 15 días. Fueron 20 días que tenía una sola muda de ropa en este segundo tigrito".

-¿Cómo era una celda normal?

-Eran celdas pequeñas pero en comparación con los tigritos eran mucho más “humanas” si se puede decir. Yo llegué a estar en una celda con 15 personas donde teníamos un solo baño y dormíamos en literas. Tampoco era respetado el tema de la salud.

“Se burlaban cuando estaba enfermo. Llegué a tener 40 grados de fiebre. Quien me cuidó fue un gran colega, Luis López, periodista y dirigente. También debo hablarte de Carlos Chancelor, un excelente hombre, exalcalde de Tumeremo, quien me apoyó mucho al igual que Roland Carreño, entre muchos otros".

-¿Cuál fue la peor tortura que escuchó en El Helicoide?

-Yo recibí lo que podríamos llamar una “tortura blanca”, como le expliqué: ratas, tigritos, amenaza, amenaza de meter presa a mi esposa. Una vez un comisario dijo durante una visita de mi esposa ‘a Carlos Julio lo que provoca es guindarlo de las patas y ponerlo boca abajo’. Las torturas blancas incluso son las que intentan quebrarte psicológicamente. Y había presos que tenían miedo simplemente a hablar conmigo porque podían ser castigados.

Una fracción de la violencia

Lexys Rendón, codirectora de la ONG Laboratorio de Paz, advierte a El Tiempo que “lamentablemente” esta instancia conoce casos de personas presas políticas, en condición de desaparición algunas, familiares o terceras personas vinculadas a perseguidos que han sido víctimas de torturas o tratos crueles e inhumanos.

“Son muchos casos. Un ejemplo es del año 2023, cuando la Corte Penal Internacional hizo una encuesta de víctimas y recogieron 8 mil 900 denuncias de posibles casos de violaciones gravísimas a DDHH. No todas por torturas, es cierto, pero permite hacer una idea de que la práctica de persecución y las violencias que dejan secuelas contra la población. Es una práctica sistemática, generalizada, Organizaciones de Derechos Humanos estimamos que en los primeros 10 años del gobierno de Nicolás Maduro, al menos documentadas había 1 mil 600 casos de tortura por diversas razones, no sólo políticas”.

Luego entre los años 2024-2025 se desató, dice Rendón, producto del periodo pre y post electoral lo que la Cidh denominó Terrorismo de Estado, una práctica de persecución “sin precedentes” en un corto tiempo.

“La operación Tun-Tun ha sido la práctica más evidente de terror estatal, acompañado de torturas físicas y psicológicas para las víctimas. Más de 2 mil 500 personas detenidas y miles de exiliados”.

Estos datos, indica Rendón, son sólo para contextualizar la dimensión del daño, algo que la organización Las Paces de Colombia llama “La huella del dolor”.

Por cada persona -limitándonos solamente a torturas-, se estima que entre 10 y 30 personas son afectadas de forma indirecta.

La experta y activista social señala que en Venezuela, públicamente, se conoce sólo una pequeña fracción de la dimensión de esta violencia ejecutada contra la población, por varias razones:

El Estado autoritario está diseñado para que no haya justicia sino impunidad, la persona no puede ejercer ninguna acción que la ampare porque el Estado es quien ejecuta la violencia. Es denunciar al victimario la violencia que el mando a ejecutar; Miedo y seguras represalias, el estado autoritario y los victimarios materiales se mantienen en el Poder y en la estructura represiva, por lo que la persona (con muy pocas excepciones) no puede expresar ni denunciar públicamente lo que ha vivido, porque son amenazados, porque tienen miedo, y porque ciertamente van a tener represalias incluyendo riesgos contra su vida, por eso la mayoría huye del país o no denuncia públicamente. Muchos han dado su testimonio a ONG de DDHH, nacionales o internacionales que pueden leerse en los informes protegiendo su anonimato y otras por petición de la víctima ni siquiera se mencionan en los informes, aunque si forman parte de las investigaciones y seguimiento. Los medios de comunicación no pueden hacer estas denuncias en Venezuela, por la persecución contra los medios pero sobre todo por el riesgo altísimo para la víctima y para el medio. La mayoría de las victimas sale con régimen de presentación y vigilancia, por lo que no está en libertad plena y puede ser detenido o desaparecido en cualquier momento quedando a merced del victimario y con altísimos riesgo contra su vida. El estrés post traumático puede generar un bloqueo por supervivencia, o la persona evita rememorar el o los eventos, ya sea porque es revictimizante, pero sobre todo porque es un hecho doloroso que se reexperimenta al narrarlo y que siempre requiere acompañamiento psicoemocional. La vergüenza o la culpa, hablar de la tortura muchas veces deja secuelas donde la víctima se siente que es de alguna forma culpable de lo que le ocurrió, o son eventos que resultan muy vergonzosos de contar.

Situación postraumática

De acuerdo al Laboratorio de la Paz las personas que hoy y antes están siendo liberadas y se atreven a contar sus historias tienen un nivel de “valentía inimaginable” porque los culpables siguen en el poder y como hemos visto.

“Pero hay algo muy importante sobre las personas víctimas de estos crímenes, que toda sociedad debe comprometerse: nadie ni siquiera las ONG de derechos humanos, familiares o especialistas pueden hablar de sus eventos o secuelas con su nombre y apellido o donde pueda identificarse la victima sin su consentimiento informado, expreso y en situaciones específicas concertadas”.

Señala la especialista que no todas las personas víctimas de tortura presentan las mismas secuelas, pero se hablar de algunos patrones de afectaciones generales, entendiendo que son diversas las violencias sufridas, que vemos que se repiten y pueden repetirse. “En este sentido, lo más importante es que sirva para alertar a la persona víctima, familiares o seres queridos de que se está pasando por una situación postraumática y/o física que siempre requiere comprensión, afecto, paciencia, respeto y acompañamiento experto que pueden evidenciarse.

Entre la sintomatología se incluyen insomnio, pensamientos intrusivos, pesadillas, flashbacks, hipervigilancia constante, estrés constante, reacciones de sobresalto, seguidas y a veces muy fuertes; miedos nuevos, miedo a salir de casa (agorafobia, miedo a lugares o personas que consciente o inconscientemente asocia al trauma), cambios de humor repentinos, hipersensibilidad emocional, depresión, ansiedad crónica, disociación, reacciones violentas, dependencia emocional, etc.

A nivel físico las personas pueden presentar dolores crónicos musculares y articulares, lesiones nerviosas, problemas estomacales y gastrointestinales, Hipertensión, Cefaleas persistentes, Problemas pulmonares, Problemas sexuales y reproductivos, etc.

“A veces no presentan secuelas visibles o detectables, pero siempre es importante la asistencia profesional que permita acompañar en el proceso de readaptación, afrontamiento y salud emocional y física sin revictimización. No podemos minimizar el daño, la huella de estas violencias porque son eventos extremos que requieren, aunque no lo sintamos así. Apoyo, comprensión, herramientas para la persona, la familia y su entorno. Si bien, los y las venezolanas tenemos una forma de ser alegre, optimista, lo que llamamos ‘echada pa’ lante’ tenemos que aprender y sumarnos a que todos somos víctimas del autoritarismo y la no repetición está en aceptar lo que nos ha sucedido y sanarlo.

Cuando una sociedad es víctima de prácticas de crímenes de lesa humanidad el daño es colectivo, no sólo afecta a la víctima principal y su círculo, es un daño a la conciencia y la memoria colectiva de un país. La verdad, la justicia, la reparación y sobre todo la no repetición depende que nos hagamos parte de esa huella dolorosa y la sanemos.

Por último, es importante que en estudios globales sobre tortura y violencia institucional se estima que la mayoría de los casos nunca se denuncian formalmente. Se estima que solo entre 10% y 30% de víctimas presentan denuncia. Posiblemente Venezuela, sea una excepción y podamos conocer las voces de más víctimas para que en algún momento podamos tener Justicia, verdad, no repetición y que de forma material o simbólica puedan recibir alguna reparación.

-¿En las cárceles cuales son los casos de tortura y tratos crueles que más se repiten en la actualidad?

-Penosamente hay testimonios documentados que evidencian un patrón del uso de la tortura y también algunos métodos que se repiten, lo que constituyen crímenes de lesa humanidad, voy a mencionar sólo algunos, de El Helicoide, la tumba y otros se han documentado:

Golpes sistemáticos (puños, tablas, objetos contundentes); asfixia con bolsas plásticas o sustancias químicas; encierro por días en espacios con retretes llenos de heces, con altas temperaturas e insectos y animales que invaden a las personas; descargas eléctricas, algunas en órganos genitales; posiciones forzadas prolongadas, arrodillados, en cuclillas; privación de sueño; luz constante por días sin acceso al exterior; exposición prolongada a frío o calor extremos; las personas son drogadas.

Las torturas psicológicas documentadas van desde amenazas de muerte contra la persona o familiares; amenazas contra familiares; simulacros de ejecución; aislamiento prolongado; privación sensorial; interrogatorios continuos sin descanso; humillación verbal constante; obligación de cantar consignas; en la operación Tun –Tun hay testimonios de personas que fueron encapuchadas y les ponían repetitivamente como la canción de “A Nightmare on Elm Street” y otras.

Sobre tortura sexual se ha documentado que las personas han sido objeto de desnudez forzada; Tocamientos o agresiones sexuales; intercambio de favores sexuales por derechos; amenazas de violación; violencia sexual psicológica; amenaza de violación contra familiares”.

Otro aspecto que señala Rendón, es la desatención médica y prolongada como método de tortura médica o negligencia deliberada, negación de medicamentos, uso del dolor físico como presión, negación de tratamientos crónicos, negación de traslados a centros de salud, retardo en la atención y empeoramiento de la condición hasta que es irreversible el daño.

“Consideramos que las condiciones infrahumanas de detención son también una forma de tortura, algunos relatos coinciden en que el hacinamiento extremo: falta de ventilación, oscuridad permanente, alimentación insuficiente, agua contaminada y celdas de castigo. También hay coacción incluyendo el dopaje para que las personas nieguen lo ocurrido o se autoinculpen en hechos que no cometieron: firmar declaraciones prefabricadas, les graban videos, obligan a declarar que no fueron torturados, etc.”

“Es importante, no olvidar que existen centros de torturas clandestinos, algunos donde personas civiles que pertenecen a colectivos armados pro oficialistas también participan en violaciones graves a los derechos humanos. Eso no exime al Estado o a ellos como terceros en responsabilidades en los hechos”, acotá Rendón.

Para la experta, la población “debe creerles a las víctimas”, ya que son la prueba viviente de que algo está “hoy muy mal, que nos afecta a todos como sociedad, debe acabarse y no puede volver ocurrir”. “No podemos pasar la página, no podemos ser indiferentes a nuestra propia historia de la vergüenza, porque es permitir que siga ocurriendo, es agrandar el dolor de las víctimas y sin eso nunca habrá reconciliación o convivencia nacional real”, finaliza.

Caracas / Rodolfo Baptista