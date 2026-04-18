sábado
, 18 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Delcy Rodríguez ordenó que el programa Cambur Pintón llegue a todas las escuelas

abril 18, 2026
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, espera impulsar el programa musical en el país / Foto: Prensa Presidencial

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó que el programa “Cambur Pintón” del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela llegue a todas las escuelas del país.

“Le he pedido a Eduardo (Méndez) que este programa del cuatro, pueda llegar a todas las escuelas del país, […] aula por aula, con el Cambur Pintón; que ese Cambur Pintón sea el ánimo de Venezuela y sea la que nos inspire cada mañana a trabajar por nuestro país y a sentirnos orgullosos de ser venezolanos”, dijo a la periodista Iliana Rosales, perteneciente al departamento de Prensa Presidencial.

La iniciativa surgió mientras participaba en los actos conmemorativos del Día Nacional del Cuatro, una fecha que busca honrar al instrumento musical más representativo de la nación y el más versátil para la música venezolana.

Caracas / Redacción Web

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