Delcy Rodríguez nombra a Johann Álvarez como nuevo ministro de Comercio Exterior

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la designación del economista Johann Álvarez Márquez como nuevo ministro del Poder Popular de Comercio Exterior, en sustitución de Coromoto Godoy.

A través de un anuncio, Rodríguez destacó que Álvarez Márquez asume el cargo en un contexto donde “la dinámica comercial global es fundamental para el desarrollo de una economía productiva y diversificada”, así como para fortalecer la presencia de Venezuela en los mercados internacionales.

La presidenta encargada expresó su agradecimiento a Coromoto Godoy por “su gran labor al frente de este Ministerio”, reconociendo su gestión durante el período en el que estuvo al frente de la cartera de Comercio Exterior.

Caracas / Redacción web