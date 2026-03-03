Delcy Rodríguez llama a superar el "odio" e insiste en pedir cese de sanciones a Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo este lunes un llamado a superar el "odio" e insistió en pedir a EE.UU. que levante las sanciones económicas impuestas contra el país, en el marco del acercamiento bilateral iniciado tras el ataque militar del pasado 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro.

"Le hemos dicho al presidente Trump, que nos considera sus amigos, sus socios, le hemos dicho que celebramos y saludamos esa consideración, pero como pueblo unido tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela", afirmó la mandataria encargada durante un encuentro con militantes del chavismo en el estado Sucre.

En sus declaraciones, transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez reiteró que se deben levantar las sanciones, a la par que llamó a "pasar para siempre la página del odio y del extremismo".

"No más odio, no más intolerancia", dijo la presidenta, quien también criticó a quienes apoyaron las sanciones y "agresiones" contra Venezuela.

Aseguró que el país ha demostrado "que debe ser la diplomacia, el diálogo político, el diálogo diplomático el espacio para dirimir las diferencias en un mundo", tras casi dos meses del ataque estadounidense.

"El pueblo venezolano, yo estoy segura que sabrá educar a esa clase política extremista que ha llevado a Venezuela en situaciones de gran peligro", afirmó Rodríguez, sin decir nombres, pero que suele calificar como "extremista" a la oposición liderada por la premio nobel María Corina Machado.

Caracas / EFE