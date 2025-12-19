Delcy Rodríguez dice que Venezuela espera las "disculpas históricas" de Estados Unidos

Venezuela espera las "disculpas históricas" y las "indemnizaciones" que le debe Estados Unidos, dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un contexto de tensiones después de que Donald Trump afirmara que el país suramericano le quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y que los quiere de vuelta.

En un video publicado este viernes en su canal de Telegram, Rodríguez subrayó que el petróleo y gas que se produce en Venezuela es de este país y que si Estados Unidos lo quiere "tiene que pagar" porque "no hay otra vía".

"Ni la amenaza, ni la extorsión, ni el robo, ni el expolio, ni el saqueo es el camino (...). Venezuela no le debe nada a los Estados Unidos", manifestó la también ministra de Hidrocarburos, rodeada de trabajadores de la industria petrolera, entre ellos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La funcionaria agregó que "Venezuela está de pie, en batalla" y en "combate", en momentos en los que Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe -que Caracas interpreta como una "amenaza"- y Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro tras ordenar un bloqueo de todos los barcos sancionados desde y hacia Venezuela.

Caracas / EFE