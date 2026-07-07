Delcy Rodríguez designó a Román Maniglia como nuevo superintendente del Seniat

La presidenta encargado de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la designación de Román Maniglia como nuevo superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), en sustitución de José David Cabello.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Rodríguez dijo que confía en el "profesionalismo y amplia experiencia" de Maniglia para dirigir el organismo encargado de la administración tributaria del país.

Según indicó, el nuevo titular del Seniat tendrá entre sus principales responsabilidades fortalecer la recaudación fiscal, consolidar la disciplina tributaria y avanzar en la digitalización del sistema tributario venezolano, como parte de las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo nacional.

La vicepresidenta también informó que el antecesor de Maniglia, José David Cabello, fue designado como nuevo presidente de la Pequiven, empresa estatal del sector petroquímico.

Rodríguez señaló que Cabello asumirá la responsabilidad de continuar fortaleciendo la industria petroquímica nacional y contribuir al desarrollo industrial y productivo del país. Asimismo, expresó su confianza en que su gestión impulse la consolidación del denominado Motor Hidrocarburos, una de las áreas estratégicas contempladas por el Gobierno venezolano.

Caracas / Redacción web