martes
, 31 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Delcy Rodríguez designó a Aníbal Coronado como presidente de "Juntos Todo es Posible"

marzo 31, 2026
Coronado pasa a sustituir al exesposo de Cilia Flores, Walter Gavidia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación del vicealmirante Aníbal Coronado como nuevo presidente de la Corporación “Juntos Todo es Posible”.

A través de sus redes sociales, Rodríguez destacó que la decisión responde a la “firme convicción” de que la experiencia y el compromiso del funcionario contribuirán a fortalecer el trabajo que desarrolla esta instancia en las comunidades del país.

Asimismo, subrayó que la corporación continuará siendo una herramienta orientada a atender de forma directa las necesidades de la población, con el objetivo de ofrecer soluciones concretas a los venezolanos.

La vicepresidenta también expresó su agradecimiento a Walter Gavidia, quien fue exesposo de Cilia Flores, por su labor y dedicación durante el tiempo en que estuvo al frente de esta organización.

Caracas / Redacción web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram