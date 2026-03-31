Delcy Rodríguez designó a Aníbal Coronado como presidente de "Juntos Todo es Posible"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación del vicealmirante Aníbal Coronado como nuevo presidente de la Corporación “Juntos Todo es Posible”.

A través de sus redes sociales, Rodríguez destacó que la decisión responde a la “firme convicción” de que la experiencia y el compromiso del funcionario contribuirán a fortalecer el trabajo que desarrolla esta instancia en las comunidades del país.

Asimismo, subrayó que la corporación continuará siendo una herramienta orientada a atender de forma directa las necesidades de la población, con el objetivo de ofrecer soluciones concretas a los venezolanos.

La vicepresidenta también expresó su agradecimiento a Walter Gavidia, quien fue exesposo de Cilia Flores, por su labor y dedicación durante el tiempo en que estuvo al frente de esta organización.

Caracas / Redacción web