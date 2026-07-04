Delcy Rodríguez coordina con la ONU la atención a afectados por los terremotos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este viernes que sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla, con el objetivo de fortalecer la atención integral a las familias afectadas por el doble terremoto que sacudió al país.

A través de sus redes sociales, Rodríguez señaló que el encuentro también permitió coordinar acciones de cooperación internacional para responder a la emergencia y avanzar en la asistencia a las comunidades impactadas por los sismos.

"Sostuve reunión de trabajo con el Coordinador Residente de la ONU, Gianluca Rampolla, y su equipo, para fortalecer la atención integral a las familias afectadas por el doble terremoto y coordinar cooperación internacional en esta etapa", escribió la mandataria.

Asimismo, aseguró que el Gobierno mantiene la articulación con organismos internacionales para reforzar las labores de asistencia. "Seguimos articulando esfuerzos para garantizar la protección y bienestar de nuestro pueblo en esta emergencia", expresó.

La cuenta oficial Miraflores Al Momento reiteró que la reunión estuvo enfocada en coordinar la cooperación internacional para brindar atención integral a las familias afectadas, destacando la importancia de la eficiencia y la transparencia en la gestión de la ayuda humanitaria.

Caracas / Redacción web