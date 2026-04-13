Delcy Rodríguez anunció una Peregrinación Por La Paz y El Fin del Bloqueo Económico

A partir del próximo 19 de abril se realizará la Peregrinación por La Paz y El Fin del Bloqueo Económico en Venezuela, tal y como informó Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país.

Rodríguez dio a conocer la noticia en una actividad realizada recientemente en la Comuna María Matilde Liendo, ubicada en San José de Cotiza, en Caracas, Distrito Capital.

"La convocatoria realizada por el Gobierno Nacional busca demostrar «la fortaleza de un país unido, de un pueblo unido que supera sus propias diferencias para avanzar, para garantizar tranquilidad, para garantizar paz y para garantizar felicidad social a nuestro pueblo, levantar el bloqueo contra Venezuela", explicó Rodríguez al departamento de Prensa Presidencial.

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A juicio de Rodríguez, "la intención es que el pueblo de Venezuela pueda respirar libremente como otros países que no son víctimas de bloqueo".

Esta peregrinación que iniciará el próximo domingo, 19 de abril, se concibe como un acto de unidad para elevar una sola oración por la patria, uniendo las voces de todos los sectores en una petición colectiva.

"Yo invito a todo el pueblo venezolano, invito a todos los factores políticos del país, invito a todos los movimientos sociales, a todos los sectores nacionales, invito a los sectores productivos, a los trabajadores de Venezuela, a la juventud, a las mujeres, a los abuelos, vamos todos unidos en una sola petición que es el cese de sanciones contra Venezuela", exhortó.

Caracas / Redacción Web