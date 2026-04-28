martes
, 28 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Delcy Rodríguez ante expectativa por aumento salarial: “habrá mejoras”

abril 28, 2026
Rodríguez reiteró que el próximo 1 de mayo habrá aumento salarial

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a prometer este martes una "mejora" económica ante la expectativa por el aumento salarial "responsable" que ella misma anunció hace semanas.

"Yo les puedo dar la cara para decir: habrá mejora, habrá mejora, pero que esa de remedio no sea peor que la enfermedad", dijo Rodríguez durante un acto político en Carabobo.

La mandataria indicó que hay sectores que, a su juicio, están creando una "sobreexpectativa" con motivo del aumento que espera concretar el 1 de mayo, Día del Trabajador.

Caracas / Redacción web

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