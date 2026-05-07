Defensoría del Pueblo exige investigación exhaustiva tras la muerte del detenido Víctor Hugo Quero Navas

La Defensoría del Pueblo, bajo la gestión de Eglée González Lobato, emitió este jueves un comunicado oficial expresando su "profundo pesar" ante el fallecimiento del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas. El hombre se encontraba bajo custodia del Estado desde el pasado 3 de enero de 2025, sumando más de un año de reclusión antes de su deceso.

La institución manifestó sus condolencias directas a los familiares de Quero Navas, haciendo especial énfasis en su madre, la señora Carmen Teresa Navas. Según revela el documento, representantes de la Defensoría habían sostenido reuniones recientes con ella para escuchar los pormenores del caso y asegurar el acompañamiento institucional en la protección de sus derechos.

Ante la gravedad del suceso, el organismo calificó como "imperioso" que las autoridades competentes ordenen de inmediato una investigación que cumpla con estándares de exhaustividad, independencia y transparencia. El objetivo primordial, señala la misiva, es el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades legales para garantizar justicia.

La Defensora González Lobato subrayó que este "trágico acontecimiento" pone en evidencia fallas estructurales dentro del sistema. Para la institución, la muerte de Quero Navas es una señal de la urgente necesidad de impulsar reformas profundas que ataquen de raíz los abusos y la impunidad que aún persisten en los centros de detención del país.

El comunicado concluye con un llamado a fortalecer la reconstrucción institucional. La Defensoría insiste en que solo mediante la erradicación de las debilidades administrativas y operativas se podrá avanzar hacia una garantía efectiva de los derechos humanos para todos los ciudadanos que se encuentran bajo la tutela del Estado.

Caracas / Redacción web