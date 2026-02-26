Declaraciones del ministro encienden debate sobre cuánto deberían ganar los trabajadores 

Luego de que el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, informara que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciará medidas relacionadas con el salario de los trabajadores del país en los próximos días, comenzó nuevamente el debate sobre cuál debe ser el monto del sueldo mínimo en Venezuela.

Algunos dirigentes sindicales del estado Anzoátegui se atrevieron a mencionar cantidades, mientras que otros creen que el Estado simplemente tiene que fijar uno basado en el artículo 91 de la Constitución, el cual establece que "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales".

La organización Unión Regional de Empleados Pùblicos de Anzoátegui (Urepanz) es una de las que se apega a esta posición.

"Es el momento de sincerar el salario y no los bonos. Se debe ajustar el salario mínimo del trabajador apegándose a lo establecido como ingreso mínimo del tabulador a lo que establece el Artículo 91 de la Constitución, que tanto exigen que se respete, mientras desde el gobierno la pisotean y tan sólo sacan de un bolsillo cuando le conviene. Esto debe terminar, pues ya son 47 meses, es decir, más de 1.400 días sin que el gobierno haya realizado incremento salarial alguno. Mientras tanto el monto del salario mínimo está por el orden de 0,31 centavos de dólar, convirtiéndose en el más bajo del mundo, esto un insulto al trabajador y su familia", señaló José "cheo" Hurtado, presidente de Urepanz.

Aunado a eso, Hurtado cree que es tiempo de que el gobierno trabaje en la eliminación del sistema Patria y el tabulador impuesto en el país, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

"Igualmente el Estado plantea una 'Reforma Laboral', cuyo único punto es la eliminación de las prestaciones sociales, lo cual es inaceptable. Lejos de ello, exigimos la indexación de las prestaciones sociales, tomando como referencia desde la primera reconversión monetaria. Presidenta encargada, Delcy Rodriguez, para incrementar el salario no hace falta reforma alguna, sino voluntad política y humanidad para con el trabajador activo, pensionado y jubilado. No le busquen las cinco patas al gato, vamos a firmar nuevos convenios colectivos de trabajo, es el momento de hacer justicia social para con los trabajadores venezolanos", añadió.

Salarios de hambre

Otro de los que considera que el nuevo monto debe estar regido por el artículo 91 de la Carta Magna es el coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud), Edisson Hernández.

El dirigente desestimó las propuesta de algunos sindicalistas que hablan de llevar el salario mínimo a 40 o 50 dólares mensuales y señaló que tampoco se pueden plantear montos que varíen entre 600 y 700 dólares.

"Los que proponen más de lo que vale la canasta básica se están saliendo del artículo 91, por eso nosotros pedimos lo que establece la Constitución, de allí parte todo, eso sería un salario acorde a la realidad. En Venezuela vemos que siempre aumenta bonos y desaparecen el salario, y nunca en estos 27 años que llevan de mandato han cumplido lo que dice el artículo 91, salarios acordes y no salarios de hambre. Ya basta de hipocresía, lo que quiere la clase trabajadora es un aumento ajustado a la realidad que hoy estamos viviendo y no en la realidad donde viven ellos, que es Alicia en el país de las maravillas", manifestó.

Más puntos de vista

Ignacio Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), lamentó que el país esté próximo a cumplir cuatro meses sin ajuste salarial.

El dirigente precisó que desde hace días vienen proponiendo que el ingreso base de los jornaleros sea aumentado, mínimo, a 500 dólares, porque, según sus proyecciones, esto es lo que más se equipara al valor de la canasta básica alimentaria.

No obstante, denunció que hasta la fecha el gobierno no ha invitado a la dirigencia sindical a ninguna mesa de diálogo para evaluar un posible incremento de los sueldos en Venezuela.

"Ellos se reúnen y reciben al sector empresarial que está empeñado en eliminar prestaciones sociales, pero nosotros vamos a luchar para que eso se respete, ya que es lo que garantiza un retiro digno para los trabajadores. Ellos vienen hablando de una constituyente obrera, pero excluyen a la legítima dirigencia sindical que ha venido luchando durante este tiempo por un incremento y que se respete la contratación colectiva", agregó.

Es importante recordar que en días recientes el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, manifestó que mantiene su posición de solicitar 400 dólares mínimos "para los trabajadores activos, jubilados y pensionados".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez