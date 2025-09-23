Danny Ocean entre los artistas que se presentará en los Premios Billboard

Laura Pausini, Ozuna, La Arrolladora Banda El Limón y Olga Tañón actuarán en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán el 23 de octubre en Miami (Florida), informó este lunes la organización.

La italiana Pausini recibirá además el Premio Billboard Ícono por sus tres décadas de trayectoria, más de 75 millones de discos vendidos y una presencia continuada en escenarios internacionales.

En la primera lista de actuaciones que reveló Billboard figuran también los colombianos Beéle y Juan Duque, el venezolano Danny Ocean, y los mexicanos Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon.

La gala, que tendrá lugar en el teatro James L. Knight Center de Miami (Florida), marcará el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, a la que asistirán grandes estrellas del género como Myke Towers, Pablo Alborán o DY (Daddy Yankee), entre el 20 y el 24 de octubre.

Bad Bunny encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con un récord histórico de 27 nominaciones, seguido del grupo de regional mexicano Fuerza Regida, con 15, y por el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 14.

Estos premios, creados en 1994, son considerados uno de los mayores reconocimientos de la industria musical en español y premian el desempeño comercial en las listas de la revista especializada.

Miami / EFE