Cumaneses denuncian desgaste físico y emocional tras 100 días sin agua

Lo que inicialmente fue reportado como una falla en el túnel de trasvase Guamacán, perteneciente al sistema Turimiquire, se ha convertido en una de las emergencias de servicios públicos más prolongadas que ha enfrentado el estado Sucre en los últimos años.

Este jueves se cumplieron 100 días continuos sin suministro regular de agua por tuberías en los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta.

La situación ha obligado a miles de familias a transformar por completo sus rutinas para garantizar el acceso al recurso hídrico. Buscar agua en tomas improvisadas, trasladarse a otros sectores de la ciudad, excavar pozas o acudir al río Manzanares forman parte de la cotidianidad de numerosos ciudadanos.

“Sin agua cómo podemos vivir, si es lo más necesario que hay”, expresó Eda Soca, habitante de Cumaná, quien aseguró que la incertidumbre se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las familias afectadas.

Desgaste físico y emocional

Más allá de las dificultades para cocinar, limpiar o mantener condiciones básicas de higiene, los ciudadanos afirman que la crisis ha generado un importante desgaste físico y mental, especialmente entre adultos mayores y personas con problemas de salud.

“Cargando agua cansada, yo sufro de los huesos, de la cervical, no puedo estar en ese trabajo”, comentó otra residente consultada, quien señaló que diariamente debe recorrer largas distancias para abastecerse.

Durante estos más de tres meses también se han registrado protestas en distintos sectores de Cumaná y otras localidades afectadas, donde los vecinos han exigido soluciones y una mayor frecuencia en la distribución mediante camiones cisterna.

Piden información sobre los avances

Aunque las autoridades regionales han informado sobre avances en las labores de recuperación del túnel Guamacán y mantienen activo un plan de contingencia para la distribución de agua, parte de la población considera que todavía existe poca información sobre los tiempos estimados para la restitución del servicio.

“Yo quisiera que nos dieran información de ese trabajo que se está haciendo porque no sabemos nada”, manifestó Soca.

Mientras continúan los trabajos de rehabilitación en el sistema Turimiquire, la población permanece a la expectativa de una solución definitiva que permita recuperar el suministro de agua potable y poner fin a una emergencia que ya supera los 100 días.

Cumaná / Lino Castañeda