Cumaná cuenta desde esta semana con 14 puntos de recolección de desechos sólidos

El alcalde de Cumaná, en el estado sucre, Pedro Figueroa, anunció esta semana la activación de un plan de recolección de desechos sólidos, con el emplazamiento de 14 puntos de toque para los vehículos que pasan por las diferentes parroquias recogiendo la basura.

De acuerdo a la información dada por el propio jefe local, se trata de una estrategia para evitar que se disponga la basura en sitios no permitidos y sistematizar una recolección permanente, con días y horas ya establecidos.

Figueroa llamó a la conciencia de los cumaneses sobre la colocación de los desechos en los contenedores que se dispusieron desde el gobierno local, y cuya recolección diaria tendrá bajo su responsabilidad el Servicio Autónomo de Saneamiento Ambiental (Serviamsa).

Puntos

En la parroquia Altagracia hay cinco puntos de recolección, entre los cuales destacan Cancamure 1, Llanada 1, 2 y 3 y Mercado 1. En Santa Inés, Valentín Valiente y Ayacucho, son tres por cada parroquia.

Los puntos de Valentín Valiente son Caigüire 1, Iutirla 1 y Estadio 1; en Santa Inés, las acción se concentrará en Las Palomas 1, 2 y 3; mientras que en Ayacucho, los sitios de recolección son Dique 1, Banco del Sur y Aeropuerto Viejo (1, 2, 3 y 4).

Figueroa instó a los ciudadanos a seguir denunciando la colocación de basura en sitios prohibidos por parte de personas inescrupulosas, que llegan en camionetas cargadas de desechos.

A través de sus cuentas en redes sociales, la Alcaldía de Cumaná informó sobre la detención de un ciudadano que se dedicaba a botar la basura en la avenida Miranda y fue captado en un video casero.

La persona, tras ser detenido, grabó un video en el cual llama a la conciencia y pide disculpas por la acción.

Sucre / Corresponsalía