Durante el pasado fin de semana culminó la segunda edición de la Liga Metropolitana de Voleibol Menor, evento que reunió a más de 40 equipos de diferentes zonas del estado Anzoátegui.

Angel's fue uno de los clubes con mejor rendimiento durante el certamen, pues logró titularse en dos categorías y alcanzó un subcampeonato en otra, todas en la rama femenina.

Hay que resaltar que, según los organizadores de la competición, la misma se hizo con el objetivo de impulsar la disciplina en la entidad y brindarle oportunidades de desarrollo a los jóvenes talentos de diferentes edades.

Femenino

En la categoría U11 Guerreras de Boyacá se quedaron con el cetro tras vencer en la final a Estrellas de Anzoátegui.

Angel's se coronó tanto en U13 como en U15 y en ambos casos lo hizo luego de derrotar a su similar de Huracanes.

En U17 el equipo Evet se quedó con los máximos honores al batir a Funsovol, mientras que este último club fue el campeón en U19 tras superar a Angel's.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo