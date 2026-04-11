Culminaron trabajos en el techo del Simoncito Maestro Leonel Núñez en Bebedero

En la comunidad Bebedero, en Cumaná, estado Sucre, se logró la activación del Centro de Educación Inicial Maestro Leonel Núñez Mata, gracias a que fueron culminados los trabajos del Plan Techo Comunal en la institución, con la impermeabilización de la azotea, lo cual brindará seguridad y bienestar a niños, personal directivo, docente, administrativo y obrero.

El programa nacional fue llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas (Mppop), en conjunto con el Ministerio de Hidrocarburos.

La rehabilitación del techo incluyó la reposición del manto asfáltico, asegurando un espacio adecuado para el aprendizaje.

El plan se está desarrollando en instituciones públicas educativas, como parte de una planificación para lograr espacios dignos y mejorar la calidad de atención en estos entes del estado Sucre y en el resto del país.

Sucre / Corresponsalía