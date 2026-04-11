sábado
, 11 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Culminaron trabajos en el techo del Simoncito Maestro Leonel Núñez en Bebedero

abril 11, 2026
Las obras culminaron esta semana / Foto: Cortesía

En la comunidad Bebedero, en Cumaná, estado Sucre, se logró la activación del Centro de Educación Inicial Maestro Leonel Núñez Mata, gracias a que fueron culminados los trabajos del Plan Techo Comunal en la institución, con la impermeabilización de la azotea, lo cual brindará seguridad y bienestar a niños, personal directivo, docente, administrativo y obrero.

El programa nacional fue llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas (Mppop), en conjunto con el Ministerio de Hidrocarburos.

La rehabilitación del techo incluyó la reposición del manto asfáltico, asegurando un espacio adecuado para el aprendizaje.

El plan se está desarrollando en instituciones públicas educativas, como parte de una planificación para lograr espacios dignos y mejorar la calidad de atención en estos entes del estado Sucre y en el resto del país.

Sucre / Corresponsalía

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram