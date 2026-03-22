¡Cuidado con la extorsión digital!

Más de 10 casos de extorsión digital se han registrado en el Táchira, lo que mantiene en alerta a las autoridades policiales. Este jueves, en horas de la mañana, funcionarios del CICPC se desplegaron en la plaza Los Mangos de Barrio Obrero para lanzar una campaña preventiva que busca detener esta nueva modalidad de extorsión que, hasta ahora, solo registra casos en la región.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tomaron las calles de este populoso sector de San Cristóbal, para informar sobre el modus operandi de esta modalidad extorsiva y resaltar las medidas preventivas que la población debe tener en cuenta.

Modus operandi

Según la información suministrada a los transeúntes, el modus operandi que se está empleando consiste en contactar a la víctima a través de la información publicada en redes sociales donde se ofrece un producto o servicio. Las personas son contactadas por WhatsApp o llamadas telefónicas de números nacionales o extranjeros. Los citan en un lugar poco concurrido y, una vez allí, obligan a la víctima a apagar los datos móviles.

En la comunicación establecida previamente, la víctima suministra información personal que lleva a los delincuentes a contactar a la familia y solicitan pagos a cuentas extranjeras, casi siempre un Nequi, asegurando que la presunta víctima se encuentra en viva, pero deben pagar un tipo de rescate.

Los familiares son víctimas del “psicoterror”, mediante técnicas que usan los secuestradores para persuadir a las familias de pagar el monto solicitado. En la mayoría de los casos solicitan altas sumas de dinero en divisas. Los familiares, que no tienen tiempo de pensar debido al terror infundido, hacen los pagos y pierden así su dinero.

Luego de los pagos, la supuesta víctima de secuestro regresa a casa o se contacta y desconoce que haya sucedido algún tipo de extorsión. El CICPC recibe finalmente la denuncia, pero ya se ha llevado a cabo el delito y por ello es tan importante que la población esté atenta al modus operandi.

Hasta el momento se contabilizan más de 10 casos en toda la región, en municipios como Junín, Pedro María Ureña, San Cristóbal, García de Hevia, entre otros. Las víctimas son de todas las edades y diferentes profesiones y oficios, y por ello el llamado es a toda la población del Táchira.

Medidas preventivas

Entre las medidas preventivas que ha compartido el CICPC, en el marco de la campaña preventiva, se cuentan:

No compartir información personal.

En caso de concretar un intercambio comercial, el encuentro no se debe dar en un lugar solitario. La sede del CICPC está a la orden para este tipo de reuniones.

Nunca se debe acudir solo.

Se debe crear un protocolo familiar. Informar a la familia para que no caiga en llamadas de rescate no verificadas.

No publicar número de teléfono en redes sociales.

Mantener la calma.

Si se recibe una amenaza en el lugar del encuentro, no se debe apagar el teléfono, si se pierde la señal se pierde el contacto con la familia.

Denunciar ante el CICPC para que puedan actuar contra el delito. (JS)

Táchira / La Nación