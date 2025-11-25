Cuba alerta que EE.UU. quiere derrocar a Maduro "con el uso de la fuerza militar"

El Gobierno cubano alertó este martes que Estados Unidos busca el "derrocamiento violento" de Nicolás Maduro, "con el uso de la fuerza militar".

En una declaración oficial, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, cargó contra Washington, al asegurar que "con una escalada militar" en Caracas "se podría cometer un crimen internacional de primer orden".

Estados Unidos mantiene desde hace dos meses un despliegue militar a gran escala en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico.

La campaña estadounidense comenzó en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico ilícito de narcóticos. Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de ochenta personas muertas.

"El pretexto de combatir el tráfico ilegal de narcóticos es una mentira insostenible. Tal concentración de medios navales, tan grandes y sofisticados, con un volumen y poder de fuego tan destructivo, no se despliega para combatir a organizaciones criminales. El Gobierno de EE.UU. podría causar un número incalculable de muertes y crear un escenario de violencia e inestabilidad en el hemisferio que sería inimaginable", señaló Rodríguez.

Desde el sábado y hasta este martes, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera en la víspera un aviso internacional que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.

Cuba, aliada histórica del chavismo, ha alertado desde el inicio de las tensiones que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera “pretextos” de Washington para una eventual agresión a Venezuela.

El sábado, el canciller venezolano, Yván Gil, compartió una carta enviada por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Maduro en la víspera de su cumpleaños en la cual consideró que Caracas “saldrá victoriosa” frente a las que tachó de "nuevas amenazas imperiales".

