Cuatro heridos tras fuerte colisión entre taxi y gandola en la vía hacia Barcelona

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la carretera hacia Barcelona dejó como saldo cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad. El siniestro ocurrió específicamente en el trayecto comprendido entre la población de Barbacoa y el Kilómetro 52, una zona que se ha visto afectada recientemente por incendios en la vegetación.

Los hechos

De acuerdo con los reportes obtenidos, las víctimas se desplazaban en un vehículo tipo taxi, marca Chery, modelo X1 (placas AC076EB). El incidente se desencadenó cuando el conductor del automóvil se vio obligado a frenar de repente, al encontrarse con una cortina de humo negro espesa que impedía la visibilidad, producto de la quema de vegetación.

Se presume que debido a la corta distancia de seguridad, una gandola que circulaba detrás del taxi no pudo detener su marcha a tiempo e impactó violentamente contra la parte posterior del vehículo pequeño.

Al lugar del suceso se presentaron cuerpos de seguridad y equipos de paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados. Tras ser estabilizados en el sitio, los cuatro heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Luis Razetti de Barcelona, donde permanecen bajo observación médica.

Barcelona / Redacción web