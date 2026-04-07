Cruz Roja aclara que el agua distribuida en Cumaná sí es tratada

La Cruz Roja Venezolana invitó a los medios de comunicación, este martes 07 de abril, a conocer de cerca el proceso de potabilización del agua que se realiza en Cumaná, capital del estado Sucre, luego de los rumores que circularon sobre una presunta distribución de agua no tratada desde el río Manzanares.

La presidenta nacional de la Cruz Roja, Ninoska Villalba, en compañía de otros miembros de esa institución, aseguró que el líquido captado desde el afluente pasa por un proceso técnico de purificación y por varias pruebas de laboratorio antes de ser entregado a los usuarios, con el fin de garantizar que sea apto para el consumo humano.

“La Cruz Roja es reconocida globalmente por su rigurosidad técnica. De no ser así, jamás la Cruz Roja Venezolana hubiese asumido este compromiso. Somos personas serias; la filial Cumaná tiene 97 años trabajando en el estado”, expresó Villalba.

Estudios realizados

Por otro lado, señalaron que el agua no se entrega “porque sí”, sino que pasa por estudios realizados en Cumaná, Caracas y Barcelona, cuyos resultados permitieron concluir que el recurso puede ser procesado de forma segura para su uso por parte de las familias que lo requieren en medio de la crisis hídrica.

Los representantes de la Cruz Roja insistieron en que el proceso es confiable, técnico y manejado por personal especializado y voluntario que trabaja diariamente bajo el inclemente sol para generar agua segura.

Explicaron, además, que la invitación a los medios tenía como propósito que observaran directamente cómo se desarrolla el trabajo, desde la captación del agua en el río Manzanares hasta su tratamiento final para el abastecimiento de los usuarios.

Aseguraron que la operación beneficia no solo al municipio Sucre, sino también a comunidades ubicadas en zonas adyacentes que acuden en busca del recurso durante la emergencia hídrica decretada por el Ejecutivo estadal.

Posición frente a denuncias

Los voceros también rechazaron las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto suministro de agua sin tratamiento. Afirmaron que esas publicaciones son “totalmente falsas” y reiteraron que el líquido entregado es seguro.

En ese sentido, señalaron que el proceso cuenta con respaldo técnico y con la participación de un delegado de la Cruz Roja ecuatoriana, experto en agua y saneamiento, lo que —según indicaron— demuestra que no se trata de una labor improvisada.

Los voceros precisaron que el operativo actual funciona de manera gratuita y sin fines de lucro, con dos plantas que tienen capacidad para producir hasta 80 mil litros diarios, cantidad que permite atender a una gran cantidad de familias en medio de la contingencia.

Cumaná / Lino Castañeda