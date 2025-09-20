Costa Rica no ve señales de alerta por la presencia militar de EE.UU. en el Caribe

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, afirmó este viernes que no ve señales de alerta por el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, una acción que según Washington tiene como objetivo combatir el narcotráfico y que Venezuela ha tomado como una amenaza a su soberanía.

"Estamos siempre en pro de la solución pacífica de los conflictos y no vemos en este momento alarmas de preocupación. Hay iniciativas dentro de algunos organismos internacionales y el mundo observa con cuidado el desarrollo de este asunto", declaró André en una entrevista con EFE.

El canciller costarricense aseguró que "la amenaza actual de las Américas, de Alaska hasta Chile, es el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción derivada", ante lo cual su país, que no tiene Ejército desde 1948, está participando en todas las iniciativas internacionales para combatir ese flagelo.

"Es un cáncer que está comiendo a nuestra sociedad y en especial a la juventud. Costa Rica ha iniciado una lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado con el apoyo de otros países" como Estados Unidos mediante un convenio con Guardacostas para ejercer un patrullaje conjunto en los océanos.

El pasado 9 de septiembre, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, aseveró que en Venezuela existe un "narcogobierno a través del Cartel de los Soles", grupo que "ha tenido presencia" en el país.

Desde el Gobierno anterior de Carlos Alvarado (2018-2022), Costa Rica no tiene embajador ni personal diplomático de alto rango en Venezuela, tras desconocer los resultados de los comicios en los que resultó reelegido Nicolás Maduro en 2018.

En las elecciones venezolanas más recientes de 2024, el Gobierno costarricense del presidente Rodrigo Chaves, reconoció como ganador a Edmundo González y no a Maduro, quien se mantiene en el poder.

EE.UU. ha incrementado su presencia militar en el Caribe en respuesta al "narcotráfico proveniente de Venezuela", según Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y de un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados.

También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para que participen en el operativo en el Caribe.

Para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta movilización se trata de un plan para forzar un "cambio de régimen" e imponer en la nación suramericana un "Gobierno títere" que satisfaga los intereses de Washington.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear "un cambio de régimen" en Venezuela.

San José / EFE