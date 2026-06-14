Costa de Marfil rompe el invicto de Ecuador de la manera más cruel

Costa de Marfil se impuso este domingo por 1-0 a Ecuador en el estreno mundialista de ambos equipos en Filadelfia (Estados Unidos), gracias a un gol cruel de Amad Diallo en el minuto 90 que puso fin a casi dos años de invicto de la selección sudamericana.

El resultado en esta primera jornada complica el camino de Ecuador en un Grupo E que comparte con Alemania y Curazao. Y es que este duelo en Filadelfia estaba llamado a perfilar a la selección que disputará a los alemanes el liderato de la zona.

Ecuatorianos y marfileños jugaron un primer tiempo sin goles, pero en el que gozaron de numerosas ocasiones para evitar el 0-0 en un partido abierto y por momentos roto, que por pasajes tuvo peligro en ambas áreas.

Sebastián Beccacece sorprendió con un planteamiento más ofensivo de lo habitual en Ecuador, con la entrada de Alan Minda a costa de salir con una defensa de tres centrales, un cambio táctico con el que el rosarino buscó combatir sus problemas con el gol.

Ocasiones ecuatorianas

Enner Valencia tuvo la primera ocasión para Ecuador en el minuto 11 y estuvo cerca de convertirse en el primer goleador de la Tri en tres Mundiales, pero su disparo se marchó ligeramente por encima del larguero defendido por Yahia Fofana.

Los ecuatorianos se estrellaron dos veces en ese mismo travesaño, una con John Yeboah en el minuto 23 y otra con Alan Minda en el 30, las dos ocasiones más claras del primer tiempo.

Por su lado, Costa de Marfil planteó un partido duro, que le costó amarillas para Seko Fofana, Franck Kessié, Guéla Doué antes del descanso.

Los marfileños también tuvieron ocasiones, casi todas nacidas de las botas de Yan Diomande. El delantero del Leipzig hizo lo que quiso por la banda derecha, defendida por un desbordado Piero Hincapié.

En el mismo larguero con el que se encontró Ecuador en la primera mitad también se estrelló Costa de Marfil al regreso de vestuarios. En otra cabalgada de Diomande por la banda, Elye Wahi remató el centro contra la madera.

Ese intento abrió una fase de dominio marfileño, que impuso su físico y velocidad tras el descanso, aunque no logró perforar la poblada área ecuatoriana.

Cuando la intensidad empezó a decaer, Beccacece y Emerse Faé movieron el banquillo, conscientes de la importancia de los tres puntos en el grupo. Lejos de conformarse con el empate, fueron a por la victoria.

La jugada del gol marfileño

Uno de esos cambios dio resultado a Faé. Fue la entrada de Amad Diallo, extremo del Manchester United, que sorprendió al comenzar el partido en el banquillo.

En otra cabalgada por la banda derecha, en este caso de Wilfried Singo, del Galatasaray, asistió a Diallo en el interior del área, que solo tuvo que colocar el balón ajustado al poste de Hernán Galíndez.

Era el minuto 90. Los marfileños derrumbaron el muro ecuatoriano y helaron el Lincoln Financial Field, lleno hasta la bandera de la afición sudamericana, que en las horas previas al partido se había encomendado al espíritu de Rocky Balboa en su ciudad, Filadelfia.

Un gol que rompió un invicto de 19 partidos que había empezado en septiembre de 2024 y que resucitó los fantasmas de Catar 2022, cuando fueron eliminados por Senegal.

Filadelfia / EFE