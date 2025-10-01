Corredor sucrense ganó los 1.500 y 5.000 metros planos en competencia nacional

El corredor nativo del municipio Bermúdez del estado Sucre, Nerick Marval, fue el ganador absoluto de las pruebas de 1.500 y 5.000 metros (m) planos, que se realizaron como parte de la Tercera Parada de la Liga Nacional de Atletismo.

La competencia, se realizó en el estadio Brígido Iriarte de El Paraíso en Caracas, Distrito Capital.

Triunfo previo

Nerick Marval, quien es nativo de la población pesquera de Guaca, cercana a Carúpano, había ganado la medalla de oro en los 1.500 m lisos de los Juegos Deportivos Nacionales Oriente 2024 y fue reconocido en esa oportunidad como Atleta del Año en alto rendimiento en Sucre.

El joven forma parte del equipo nacional de Atletismo, como corredor de fondo y se espera que clasifique dentro del ciclo olímpico.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano