Correa afirma que Noboa busca imitar a Trump en Ecuador: "Se cree intocable y machito"

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) afirmó que el actual presidente del país, el derechista Daniel Noboa, "se cree intocable" y quiere imitar a Donald Trump al acusarlo de "secuestrar" a sus enemigos políticos e imponer sanciones comerciales a países con gobiernos de signo político opuesto como Colombia.

En una entrevista con EFE, Correa advirtió que Noboa busca proscribir a la Revolución Ciudadana (RC), el partido liderado por el exmandatario que es la principal fuerza de oposición, para que no pueda participar en las siguientes elecciones, y culpó directamente al mandatario de una serie de investigaciones abiertas por la Fiscalía contra el correísmo y sus líderes.

Las declaraciones del exgobernante fueron brindadas pocas horas antes de que la Fiscalía y la Policía Nacional allanasen la sede de la Revolución Ciudadana en Quito, en el marco de una investigación por lavado de dinero al supuestamente haber financiado la campaña electoral de 2023 con fondos de Venezuela, según el testimonio de un exintegrante del movimiento acusado de violar a una menor de edad.

"Quiere imitar a Trump. Si Trump secuestró a Maduro, él secuestra aquí a (el alcalde de Guayaquil) Aquiles Alvarez. Si Trump puso aranceles a medio mundo, él pone aranceles a Colombia. Estamos en manos de realmente un tipo inmaduro, incapaz y sin límites", señaló Correa.

Rechazo

El exmandatario, que reside en Bélgica con condición de refugiado frente a un condena firme por cohecho en la financiación de su partido cuando estaba en el poder, se refirió así al reciente encarcelamiento en prisión preventiva de Alvarez, que fue elegido alcalde de la mano del correísmo, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

"(Para ellos) todo líder de izquierda es narcotraficante y narcopolítico, y te arman el muñeco (mentira). Y si tuviste éxito en la lucha contra el narcotráfico es porque pactaste con los narcos… si eres buen alumno, es porque copiaste; y en eso han estado todos estos años tratando de destruirnos reputacionalmente, políticamente y humanamente", sostuvo el ex jefe de Estado.

Correa incidió en que Noboa "se cree intocable, y con su psicología de machito y caprichoso demuestra que está sobre las leyes, a cada instante demuestra que para él no son las leyes".

Señalamientos

El exgobernante comentó que, tras la derrota sufrida en las urnas en el referéndum que impulsó en noviembre pasado, "en lugar de sensibilizarse, se radicalizó".

"Es gente ricachona que nunca ha conocido límites y creen que pueden patear el tablero y se siente respaldado", apuntó Correa sobre Noboa, heredero de una de las mayores fortunas de Ecuador al ser hijo del magnate del sector bananero y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa.

Para Correa, "políticamente es un desastre, cualquiera le gana las urnas limpiamente, pero tiene todo poder fáctico, mediático, económico, militar, extranjero y hace lo que le da la gana, se cree por encima de la ley y gana a las buenas o a las malas".

Así, recordó la serie de acontecimientos polémicos que rodearon la reelección de Noboa el año pasado, como la descalificación como candidato del empresario especializado en seguridad Jan Topic, que podía haberle hecho sombra; la entrega de bonos estatales en plena campaña electoral; y su negativa el cargo durante la campaña presidencial a su vicepresidenta Verónica Abad, con la que estaba enfrentado, entre otros factores.

Correa también denunció fraude sin lograr presentar pruebas concretas al considerar que la votación obtenida por Noboa frente a la correísta Luisa González era "estadísticamente imposible".

Quito / EFE