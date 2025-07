Copa Airlines tres nuevas rutas en América Latina y El Caribe

Copa Airlines {NYSE: CPA}, subsidiaria de Copa Holdings, S.A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, anuncia la incorporación de su nuevo destino Los Cabos, en México; así como la reactivación de sus vuelos a Santiago de los Caballeros, en República Dominicana y Salvador Bahía, en Brasil.

Según una nota de prensa, con estas tres rutas, Copa Airlines continúa fortaleciendo la conectividad de la región a través del Hub de las Américas®, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá.

“El inicio de operaciones hacia Los Cabos representa un paso más en la expansión de nuestra red, reforzando la conectividad del continente. Con esta nueva ruta, ofrecemos a nuestros pasajeros mayores alternativas de viaje y facilitamos el intercambio turístico y comercial en la región. En Copa Airlines, seguimos consolidando el Hub de las Américas® como el principal centro de conexiones de Latinoamérica, impulsando nuevas oportunidades de desarrollo económico en los mercados donde tenemos presencia.”, afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Los Cabos, México:

Ubicado en el extremo sur de la península de Baja California Sur en México, Los Cabos sobresale por sus países únicos que unen el desierto con el mar, playas de aguas cristalinas y el emblemático Arco de piedra donde se unen el Mar de Cortés y el Pacífico. Es un destino ideal para el turismo activo, con su oferta de actividades recreativas, deportivas y una vibrante vida nocturna en Cabo San Lucas. Además, Los Cabos es conocido como uno de los destinos culinarios más completos de México, con una amplia variedad de restaurantes que experimentan con una fusión de influencias culinarias nacionales e internacionales.

A partir del 4 de diciembre de 2025, Copa Airlines comenzará a operar esta nueva ruta con tres vuelos semanales, los lunes, jueves, sábados. El vuelo partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá a las 9:09 a.m. (hora local), llegando al Aeropuerto Internacional de Los Cabos en México a las 12:27 p.m. (hora local).

El regreso saldrá de Los Cabos los lunes, jueves, sábados a la 1:33 p.m. (hora local), aterrizando en Panamá a las 8:30 p.m. (hora local).

Rutas reactivadas: Santiago de los Caballeros y Salvador Bahía

“Reiniciar operaciones en Santiago de los Caballeros y Salvador Bahía no es solo volver a volar, es recuperar conexiones vitales que impulsan el crecimiento económico y la integración regional. Estas rutas abren puertas a nuevas oportunidades para las comunidades y empresas locales, reafirmando el papel estratégico de nuestro Hub de las Américas® como motor de desarrollo de la región”, añadió Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Copa reanudará sus operaciones hacia y desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a partir del 15 de enero de 2026, con tres frecuencias semanales los lunes, jueves y sábados. La ruta saldrá de Panamá a las 11:26 a.m. (hora local), llegando al Aeropuerto Internacional del Cibao a las 02:56 a.m. (hora local). El vuelo de retorno despegará los mismos días a las 03:51 p.m., con llegada a Panamá a las 05:43 p.m. (hora local).

A partir del 7 de enero de 2026, Copa Airlines, reiniciará su operación a Salvador Bahía, Brasil, con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos. El vuelo desde Panamá saldrá a las 4:03 p.m. (hora local), llegando al Aeropuerto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães a las 12:30 a.m. El retorno se realizará los lunes, martes, jueves y sábados, saliendo a la 1:30 a.m. (hora local), aterrizando en Panamá a las 6:45 a.m. (hora local).

Con la incorporación de estas rutas, Copa Airlines amplía su red a 91 destinos en 32 países de Centro, Sur, Norteamérica y el Caribe. Los pasajeros interesados en viajar a cualquiera de estos destinos podrán hacer sus reservas a través de www.copa.com, oficinas de venta, el centro de atención de llamadas o su agencia de viajes preferida.

Ciudad de Panamá / Redacción Web