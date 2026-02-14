Controlaron un incendio en Residencias Cayo de Agua, en El Morro de Lechería

La Alcaldía de Lechería informó este sábado que fue controlado un incendio en las Residencias Cayo de Agua, ubicadas en el Complejo Turístico El Morro.

El alcalde de la jurisdicción, Manuel Ferreira, detalló que las autoridades actuaron de manera inmediata para atender la situación.

Según el reporte preliminar, el hecho se produjo en un inmueble que se encontraba desocupado. En el lugar solo se observó presencia de humo, sin llamas visibles y sin personas dentro de la propiedad.

"Gracias a la rápida respuesta de los organismos de seguridad y prevención, el incendio fue controlado oportunamente, evitando mayores riesgos", dijo el ayuntamiento morreño.

Ferreira agradeció el trabajo articulado de los Bomberos del estado Anzoátegui, Protección Civil Urbaneja, Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de Lechería por su pronta y efectiva atención.

Lechería / Redacción web