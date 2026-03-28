Contraloría Sanitaria de Sucre realizó jornada de registro de establecimientos farmacéuticos de Paria

La Contraloría Sanitaria del estado Sucre realizó una jornada de registro de trabajadores de la salud y en particular, del sector farmacéutico de la zona de Paria, como parte de una serie de acciones que se llevan a cabo para difundir las normas del sector.

Etzeila Calderón, directora del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria en la entidad, informó que se trata de fortalecer el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria en los establecimientos farmacéuticos y droguerías en la zona de Paria.

Entre las normas más resaltantes está el cumplimiento de la permisología, la permanencia de los regentes en los establecimientos, cumplir los horarios, fortalecer la atención a los usuarios, entre otras.

Al respecto, dijo que la presencia de los regentes es fundamental para el despacho de los medicamentos y la entrega de los tratamientos. “Esa figura debe ser permanente”.

Destacó que se debe cumplir con el control de los ingresos y salidas de los medicamentos como debe ser y de acuerdo con la Ley de Farmacias y que se cumplan todas las normas estipuladas en las leyes y en el reglamento de farmacias. En la jornada participaron regentes y dueños de unos 40 establecimientos de la zona de Paria.

Acción

Recalcó Calderón que se está haciendo la vigilancia y control para en los comercios del ramo, sobre todo en la presencia de los regentes y donde no haya el personal calificado, se tomarán medidas para fortalecer el área.

“Se busca afianzar y fortalecer las debilidades, en el marco del respeto como se merecen nuestros emprendedores, administrados, porque son ellos los que están a la vanguardia y presentes para fortalecer y apoyar la salud de la población”.

Sucre / Yumelys Díaz