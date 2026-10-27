Seminario San José de Cumaná inicia camino para conmemorar su centenario

El Seminario Provincial San José de Cumaná comenzará el próximo 4 de noviembre la programación con la que conmemorará sus 99 años de trayectoria y dará inicio formal al camino hacia su centenario, una etapa dedicada a reconocer el legado de la institución en la formación de futuros sacerdotes.

El rector del seminario, presbítero Carlos Alberto Figuera, informó que el cronograma contempla encuentros litúrgicos y actividades culturales para destacar la labor de esta casa formativa en la preparación de quienes asumirán la misión evangelizadora de la Iglesia.

Entre las actividades previstas figura una eucaristía solemne el 7 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en la Catedral Metropolitana de Cumaná.

La agenda continuará el viernes 13 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, con la segunda edición del concierto “Cumaná Suena”, que se realizará en la cancha del seminario. La entrada tendrá un costo de cinco dólares.

Formación integral

El arzobispo de Cumaná, monseñor Ángel Caraballo Fermín, destacó la importancia de la preparación que reciben los jóvenes que deciden iniciar su camino vocacional.

Señaló que esta formación debe integrar las dimensiones humana, espiritual, intelectual y pastoral para contribuir al desarrollo integral de quienes se preparan para el sacerdocio.

La celebración de los 99 años representa, además, una oportunidad para reconocer a los hombres que han formado parte de la historia del seminario y han contribuido a mantener su labor educativa y religiosa en la región.

Invitación a los jóvenes

Por su parte, el presbítero José Miguel Zapata invitó a los jóvenes a sumarse a las actividades conmemorativas y a conocer la historia de la institución, así como el trabajo que desarrolla en la formación sacerdotal.

También exhortó a quienes sienten inquietud por la vida religiosa a acercarse al seminario para conocer el proceso formativo y discernir su posible vocación.

Con esta programación, el Seminario Provincial San José inicia la cuenta regresiva hacia sus 100 años, con actividades orientadas a resaltar su trayectoria y el papel de la formación sacerdotal en la vida de la Iglesia en Cumaná.

Cumaná / Lino Castañeda