Conmemoraron los 34 años de Lechería con una Sesión Solemne

Este jueves 22 de enero, los vecinos de Lechería conmemoraron los 34 años de la ciudad con una Sesión Solemne que se llevó a cabo en el Gran Salón del Hotel Eurobuilding. La ceremonia estuvo destinada a rendir homenaje a la historia del municipio Diego Bautista Urbaneja y a aquellas personas que han brindado un aporte para su crecimiento.

El acto fue presidido por el alcalde Manuel Ferreira, quien estuvo acompañado del presidente de la Cámara Municipal, Freddy Palomo, y los concejales de la ciudad.

Andrés Korchoff Michelli, médico anestesiólogo de amplia trayectoria, fue el orador de orden, quien durante su discurso invitó a los asistentes a reflexionar sobre la identidad, el presente y los desafíos futuros del municipio Urbaneja. Además, propuso diversos proyectos, entre los que destacó "Lechería la capital de la salud en Venezuela", para perfilar la ciudad como un hub médico en el Caribe.

En la oportunidad, fue impuesta la Orden Diego Bautista Urbaneja a Korchoff Michelli y a Umberto Petricca Zugaro, como reconocimiento a sus aportes, compromisos con el desarrollo del municipio y contribuciones a la sociedad venezolana.

También se otorgaron reconocimientos por su trayectoria y contribución social, cultural y empresarial al Centro de Especialidades Médicas Anzoátegui, Fundación Gestión Social, Orquesta Filarmónica del Estado Anzoátegui, Arte Inédito, Super Pets y Clínica Municipal.

El alcalde Ferreira resaltó la importancia de la identidad de Lechería y sus símbolos municipales. “Esta ciudad es única y todos debemos estar orgullosos de ser parte de su cultura (…) es un referente en materia de orden, seguridad, desarrollo y de calidad de vida”, subrayó.

“Este es el mejor primer año que vivirá nuestra ciudad y Venezuela”, aseguró al mencionar el potencial de Lechería como Hub energético, de cara al nuevo escenario económico en el país. “El 2026 estará lleno de trabajo y adecuación, no solo desde la Cámara Municipal, sino con acciones concretas para transformarnos en ese espacio que todos los lecherienses sueñan”, comentó.

Lechería / Carlos Morales - Redacción web