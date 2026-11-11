Jorge Rodríguez confirmó que tarifas eléctricas serán indexadas a moneda “de mayor valor”

La recién aprobada reforma parcial a la Ley del Sistema Eléctrico establecería que las tarifas de este servicio público serán indexadas al tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó en declaraciones posteriores a la sanción de la ley que la normativa contempla mecanismos subsidiarios de protección para la población vulnerable.

Rodríguez aclaró que esto no constituiría una privatización. Sin embargo, confirmó que el nuevo marco legal facultará al sector privado para intervenir en la generación, importación y comercialización del servicio.

Caracas / Redacción web