miércoles
, 11 de noviembre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Jorge Rodríguez confirmó que tarifas eléctricas serán indexadas a moneda “de mayor valor”

noviembre 10, 2026
Rodríguez aclaró que esto no constituiría una privatización / Foto: Archivo

La recién aprobada reforma parcial a la Ley del Sistema Eléctrico establecería que las tarifas de este servicio público serán indexadas al tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó en declaraciones posteriores a la sanción de la ley que la normativa contempla mecanismos subsidiarios de protección para la población vulnerable.

Rodríguez aclaró que esto no constituiría una privatización. Sin embargo, confirmó que el nuevo marco legal facultará al sector privado para intervenir en la generación, importación y comercialización del servicio.

Caracas / Redacción web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram