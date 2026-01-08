Concejo Municipal de Guanta ratificó junta directiva y comisiones

El Concejo Municipal de Guanta ratificó tanto la junta directiva general como los integrantes de sus 14 comisiones permanentes, de cara al período legislativo 2026.

Como presidenta de la cámara volvió a ser electa la concejal Luraime Cumana, mientras que la responsabilidad de la vicepresidencia sigue en el edil Manuel Castillo. Aniorla Barroso quedó designada como secretaria y Carmen Galicia como subsecretaria.

En su intervención Cumana pidió mantener la unidad, con el fin de "defender la soberanía y tranquilidad de nuestro pueblo". También dijo que asume nuevamente la responsabilidad de estar al frente del cuerpo edilicio con la madurez que amerita el momento, guiada por los principios bolivarianos.

Dicha elección de la junta directiva del concejo guanteño se realizó el martes 6 de enero, mientras que el 7 se definieron los integrantes de las comisiones permanentes, que siguen intactas en cuanto a su estructura.

La edil Cumana se mantiene como presidenta de dos comisiones (legislación y urbanismo), al igual que su colega Castillo (participación ciudadana y seguridad y defensa).

El concejal Luis Gil estará al frente del apartado de contraloría y finanzas, al igual que el de economía y equilibrio. Yenifer Núñez comandará la comisión de ejido y bienes municipales, así como la de salud.

En fortalecimiento de la familia y protección, bienestar y cuidados animales estará de presidenta Yuraima Vallenilla. El mismo cargo que ocupará Felicidad Rizales en turismo y ambiente, así como en educación, cultura y deporte.

Finalmente la edil Erlenys Macayo estará al frente de la comisión de servicios públicos y también de la de mujer e igualdad de género.

Guanta / Javier A. Guaipo