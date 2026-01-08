Concejo del municipio Urbaneja ratificó a su directiva para el periodo 2026 

Ediles del Concejo del municipio Diego Bautista Urbaneja ratificaron la junta directiva que regirá el periodo legislativo 2026, durante la sesión ordinaria N°001 que se desarrolló la mañana de este jueves 8 de enero.

Freddy Palomo seguirá en la presidencia, Enrique Barrios en la vicepresidencia y Ana Carolina Monasterio como secretaria municipal; así como fueron elegidos el pasado 31 de julio, cuando se juramentó el cuerpo edilicio para el lapso 2025-2029.

Durante la sesión, los concejales ratificaron su compromiso por trabajar de la mano con los vecinos y fortalecer la institucionalidad.

Palomo expresó, entre otras cosas, que la junta directiva representa la voluntad de trabajar unidos, dejando a un lado las diferencias para poner siempre por delante el bienestar de la ciudad.

Barrios manifestó que seguirán trabajando con visión, responsabilidad y vocación de servicio para consolidar una ciudad que avance con orden, respeto institucional y oportunidades para todos.

Urbaneja / Elisa Gómez